Inculpé pour fraudes

L’élu républicain George Santos arrêté

(New York) L’élu républicain à la Chambre des représentants américaine George Santos, dont les mensonges ont fait les choux gras du monde politique et médiatique depuis son élection en 2022, a été arrêté mercredi et inculpé de 13 fraudes financières, pour lesquelles il a plaidé non coupable.