(Goffstown) Un échange en heure de grande écoute sur une chaîne qu’il a souvent abreuvée d’injures : Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine de 2024, a fait son grand retour sur CNN mercredi soir.

Joseph Prezioso, Camille Camdessus et Jill Colvin Agence France-Presse, Associated Press

Lors d’une réunion publique tendue, l’ancien président a poursuivi ses mensonges sur l’élection de 2020, minimisé les violences du 6 janvier 2021 et insulté à plusieurs reprises une femme en réponse à la conclusion d’un jury civil cette semaine qu’il était responsable de l’avoir agressée sexuellement.

Au cours des échanges controversés la modératrice Kaitlan Collins a parfois eu du mal à vérifier les faits en temps réel, M. Trump a continué à insister sur le fait que l’élection avait été « truquée », bien que les autorités électorales nationales et fédérales, ses propres collaborateurs de la campagne et de la Maison Blanche, ainsi que de nombreux tribunaux aient rejeté ses allégations.

M. Trump a également minimisé à plusieurs reprises la violence causée par une foule de ses partisans qui ont pris d’assaut le Capitole le 6-janvier pour tenter d’empêcher la certification de la victoire du président Joe Biden. Au lieu de cela, il a déclaré qu’il était enclin à gracier « une grande partie » des accusés du 6 janvier s’il était réélu. Il a également rejeté la suggestion de présenter des excuses à son ancien vice-président, Mike Pence, qui avait été pris pour cible par la mafia.

« Je ne pense pas qu’il ait été en danger », a-t-il déclaré. En fait, a déclaré M. Trump, c’est M. Pence qui « a fait quelque chose de mal ». «

Tout au long de l’émission, le public, composé d’électeurs républicains et non affiliés, l’a encouragé en riant et en applaudissant.

Le forum organisé à une heure de grande écoute dans le New Hampshire a réuni un réseau et un candidat qui se sont longtemps affrontés. Mais les enjeux se sont considérablement accrus mardi après que les jurés de New York ont conclu que Trump avait abusé sexuellement et diffamé la chroniqueuse de conseils E. Jean Carroll, bien qu’ils aient rejeté son affirmation selon laquelle il l’avait violée il y a près de trois décennies.

Le jury lui a accordé 5 millions de dollars de dommages et intérêts. M. Trump a déclaré que ce jugement était « une honte » et a promis de faire appel.

Lors de l’événement de mercredi, M. Trump a de nouveau insisté sur le fait qu’il ne connaissait pas Mme Carroll, même s’il l’a attaquée en des termes très personnels. « C’est une folle », a-t-il déclaré, suscitant les rires de la foule.

Si le verdict du procès civil n’entraîne aucune sanction pénale, il relance néanmoins l’attention sur la myriade d’enquêtes auxquelles est confronté Trump, inculpé à New York en mars pour des paiements effectués à des femmes afin de dissimuler leurs allégations de liaisons extraconjugales avec lui. M. Trump fait également l’objet d’enquêtes en Géorgie et à Washington sur son ingérence présumée dans l’élection de 2020, sur sa gestion de documents classifiés et sur une éventuelle obstruction à la justice.

Spectacle

Avant l’émission, comme à son habitude, l’ancien présentateur de téléréalité a assuré le spectacle. « En route pour le New Hampshire. CNN, en direct, ce soir à 20 h », a-t-il lancé sur son réseau, Truth Social.

Le choix de cet État frontalier du Canada pour ce grand rituel de la politique américaine ne doit rien au hasard. Le New Hampshire est parmi les premiers à organiser ses primaires républicaines début 2024. Une victoire dans cet État garantirait à Donald Trump, pour l’instant en tête des sondages, un élan précieux pour la suite de sa campagne.

Celui de CNN, une chaîne avec laquelle il entretient des relations extrêmement conflictuelles, est bien plus surprenant.

« Ennemis du peuple »

Cet échange est le premier que CNN organise depuis l’élection de Donald Trump en novembre 2016, selon la chaîne.

Sous sa présidence, le milliardaire avait multiplié les coups d’éclat contre les médias, qualifiés « d’ennemis du peuple ».

Avec une attention toute particulière pour la « Cable News Network » : en 2017, il avait publié sur son compte Twitter un montage le montrant en train de terrasser un homme, au visage remplacé par le logo de la chaîne.

« Vous êtes très impoli et une personne horrible ! », avait-il aussi lancé à un des journalistes vedette de la chaîne en 2018, avant de lui retirer temporairement son accréditation à la Maison-Blanche.

En octobre dernier, l’ancien président avait même porté plainte contre CNN. Il l’accusait de l’avoir diffamé pour le dissuader de se présenter à l’élection de 2024, lui réclamant 475 millions de dollars en dommages et intérêts.

Mais dans un univers médiatique très compétitif, les chaînes ont besoin de spectacle. Les frasques de Donald Trump, qu’elles choquent ou amusent, font de l’audience — CNN a connu certains de ses meilleurs scores sous sa présidence.

« Est-ce le retour de CNN ? Ou simplement une mascarade ? », a raillé l’ancien locataire de la Maison-Blanche cette semaine.

« Ils sont désespérés, et à raison, de retrouver ces chiffres d’audience exceptionnels », a-t-il assuré, avant d’exhorter la chaîne à traiter le trumpisme, selon lui « le mouvement politique le plus extraordinaire de l’histoire de notre pays », avec respect.

Le choix de reprogrammer le tempétueux septuagénaire a toutefois été vivement critiqué. « Donald Trump a tenté de détruire la démocratie américaine, pourquoi CNN essaie-t-elle de le réhabiliter ? », a dénoncé Michael Fanone, un policier qui avait défendu le siège du Congrès américain le 6 janvier 2021, lors de son attaque par des partisans de l’ancien président.

CNN est aussi la rivale de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs, mais que Donald Trump a délaissée après sa défaite à l’élection présidentielle de 2020.

Propriété du magnat des médias Rupert Murdoch, Fox News a fait la cour au gouverneur de Floride Ron DeSantis, principal rival de Donald Trump à l’investiture républicaine.