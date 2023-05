Le département de la Justice demande 25 ans de prison pour Stewart Rhodes, le fondateur du groupe Oath Keepers, reconnu coupable de complot séditieux pour ce que les procureurs ont décrit comme un complot violent visant à empêcher le président Joe Biden d’entrer à la Maison-Blanche, selon des documents judiciaires déposés vendredi.

Alanna Durkin Richer Associated Press

Un jury de Washington D. C. a condamné M. Rhodes en novembre dans l’une des affaires les plus importantes intentées lors de l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, lorsqu’une foule de partisans du président de l’époque, Donald Trump, a agressé des policiers, brisé des fenêtres et temporairement interrompu la certification par le Congrès de la victoire de M. Biden.

Stewart Rhodes a été reconnu coupable d’avoir comploté une rébellion armée avec des membres de son groupe d’extrême droite pour empêcher le transfert du pouvoir présidentiel de Donald Trump à Joe Biden.

Les procureurs ont demandé au juge d’imposer la peine d’un quart de siècle, notant que M. Rhodes avait été reconnu coupable de plusieurs crimes – qui sont également passibles de lourdes peines – en plus de complot séditieux, qui est passible d’une peine d’emprisonnement de 20 ans.

Ils ont demandé au juge d’aller au-delà des lignes directrices standard en matière de détermination de la peine, soutenant que les infractions constituaient du terrorisme.

Le procès a prouvé que M. Rhodes « a mené un complot pour utiliser tous les moyens nécessaires, jusqu’à et y compris le recours à la force, pour s’opposer au transfert légal du pouvoir », ont écrit les procureurs. Ils ont déclaré que M. Rhodes « présente un danger actuel et unique pour la communauté et à notre démocratie. »

« En utilisant leurs positions de premier plan au sein de l’organisation Oath Keepers et en affiliation avec elle, ces accusés ont joué un rôle central et accablant en s’opposant par la force au gouvernement des États-Unis, rompant le serment solennel que beaucoup d’entre eux ont prêté en tant que membres des forces armées des États-Unis », ont écrit les procureurs.

Les procureurs recherchent des peines de prison allant de 10 à 21 ans pour huit autres accusés de l’organisation Oath Keepers condamnés lors de procès.

Les recommandations de condamnation interviennent un jour après que les jurés dans une autre affaire ont condamné pour complot séditieux quatre dirigeants d’un autre groupe extrémiste, les Proud Boys, dont l’ancien président national Enrique Tarrio. Les Proud Boys ont été accusés d’un complot séparé visant à maintenir de force Donald Trump au pouvoir après avoir sa défaite aux élections de 2020.

Stewart Rhodes devrait être condamné le 25 mai. Les avocats de M. Rhodes n’ont pas encore déposé de documents indiquant combien de temps ils demanderont au juge d’imposer. Ils ont juré de faire appel de sa condamnation.

Les procureurs ont construit leur dossier autour de dizaines de messages cryptés et d’autres communications au cours des semaines précédant le 6 janvier, montrant M. Rhodes rallier ses partisans pour qu’ils se battent pour défendre M. Trump et les avertissant qu’ils pourraient avoir besoin de « se soulever en insurrection » pour vaincre Joe Biden si Donald Trump n’agissait pas.

Des centaines de personnes ont été condamnées dans l’attaque qui a blessé des dizaines d’officiers et envoyé des législateurs courir pour sauver leur vie. Cependant, M. Rhodes et un co-accusé, Kelly Meggs, responsable de la section des Oath Keepers en Floride, ont été les premiers accusés du 6 janvier à être condamnés pour complot séditieux.

M. Rhodes, qui n’est pas entré dans le Capitole, a été innocenté de deux autres accusations de complot, mais reconnu coupable d’avoir entravé la certification par le Congrès de la victoire électorale de M. Biden.

Le diplômé de la faculté de droit de Yale et ancien parachutiste de l’armée, qui a témoigné à la barre lors du procès, a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de plan pour attaquer le Capitole et a déclaré que les Oath Keepers qui l’ont fait ont agi de leur propre chef. M. Rhodes a affirmé que la seule mission des Oath Keepers ce jour-là était d’assurer la sécurité de Roger Stone, allié de M. Trump, et d’autres personnalités lors d’évènements précédant l’émeute.