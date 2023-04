« Je me sens bien »

Joe Biden balaie les questions sur son âge

(Washington) Joe Biden a abordé de front mercredi le sujet tabou de sa candidature à la présidentielle de 2024 : il est d’ores et déjà le plus vieux président de l’histoire américaine et il aura 86 ans à la fin de son deuxième mandat s’il l’emporte.