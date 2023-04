(Washington) Le président américain Joe Biden a annoncé un milliard de dollars supplémentaires en fonds destinés au climat lors d’une rencontre virtuelle avec des dirigeants des pays les plus industrialisés du monde, afin de coordonner les efforts contre le réchauffement climatique.

Agence France-Presse

Ce Forum des économies majeures sur le climat et l’énergie (MEF), auquel ont notamment participé, selon la Maison-Blanche, l’émissaire de la Chine pour le climat Xie Zhenhua et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, est le quatrième à être organisé par M. Biden depuis qu’il est devenu président en 2021.

Le démocrate a annoncé une contribution d’un milliard de dollars au Fonds vert pour le climat, qui finance les initiatives des pays plus riches pour aider les économies en développement à se tourner vers des énergies plus propres et à construire des infrastructures plus solides face au changement climatique.

« L’impact du changement climatique sera ressenti le plus par ceux qui ont contribué le moins au problème, y compris les nations en développement. En tant que grandes économies et grands émetteurs, nous devons passer à la vitesse supérieure et soutenir ces économies », a dit M. Biden.

Cette somme est disponible immédiatement, a dit à la presse un haut responsable américain.

Mais 500 autres millions de dollars que M. Biden voulait consacrer au Fonds Amazonie – destiné à financer les initiatives contre la déforestation de l’Amazonie – peinent à obtenir l’approbation du Congrès.

M. Biden a dit mettre le changement climatique tout en haut de ses priorités lorsqu’il a pris ses fonctions, revenant notamment sur des décisions de son prédécesseur Donald Trump.

Il a promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50 à 52 % d’ici 2030 par rapport à 2005, dans le cadre des efforts en vue de limiter le réchauffement climatique planétaire à 1,5 °C.

« Nous devons nous réengager à agir tant que nous en avons encore le temps », a déclaré M. Biden aux autres dirigeants, qui sont apparus sur un grand écran vidéo dans un auditorium de la Maison-Blanche. « Nous devons faire monter nos ambitions d’un cran ».

Évoquant un « moment de grand danger, mais aussi de grandes possibilités », M. Biden a affirmé que l’objectif d’une hausse limitée à 1,5 degré restait « à portée de main ».

« Mais il faudra que nous nous impliquions tous, pas juste l’un d’entre nous », a-t-il dit.