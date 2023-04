Décryptage

Le Wisconsin, l’avortement et 2024

(New York) Pour des raisons évidentes, le spectacle de la mise en état d’arrestation de Donald Trump a monopolisé l’attention des médias et du public américains mardi dernier. Mais, ce jour-là, ce n’est pas l’évènement qui a inspiré aux tenants de la droite la plus grande frayeur.