(Des Moines) Au moins deux tornades ont balayé l’Illinois mardi, dont une qui a touché terre au sud-ouest de Chicago.

Scott Mcfetridge et Sean Murphy Associated Press

On ne rapporte pas de blessés pour le moment, mais des images diffusées par les médias locaux montrent que des bâtiments ont été endommagés.

Plus tôt pendant la journée, la région de Quad Cities, dans l’Iowa et l’Illinois, avait été balayée par des vents de 145 kilomètres/heure et martelée par des grêlons de la taille d’une balle de baseball. Plusieurs arbres ont été déracinés et des structures abîmées.

Le nord de l’Illinois a vu des vents de 120 ou 130 kilomètres/heure et des grêlons d’un diamètre de cinq à huit centimètres. Des semi-remorques ont été renversés par le vent.

Le Centre de prédiction des tempêtes a prévenu que des tempêtes puissantes pourraient donner naissance à des tornades et des grêlons de bonne taille mercredi dans l’est de l’Illinois, la partie inférieure du Michigan et la vallée de l’Ohio, y compris l’Indiana et l’Ohio.

Le mauvais temps menace aussi des secteurs du Kentucky, du Missouri, du Tennessee et de l’Arkansas.

Un avertissement de blizzard est en vigueur pour presque la totalité du Dakota du Nord et la majeure portion du Dakota du Sud, au moins jusqu’à mercredi soir. Un avertissement de tempête hivernale couvre le nord du Minnesota.

Les résidants du Midwest et du sud des États-Unis avaient été prévenus, mardi soir avant d’aller au lit, d’avoir un abri prêt en cas d’urgence.