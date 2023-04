Un « stratagème » et 34 chefs d’accusation

(New York) Lors d’une comparution historique devant un juge de Manhattan, Donald Trump a plaidé non coupable mardi à 34 chefs d’accusation de falsification de documents d’entreprise dans le cadre d’un « stratagème » pour dissimuler un scandale sexuel potentiel durant la campagne présidentielle de 2016.

Il devenait le premier ancien président à formuler un tel plaidoyer après avoir été inculpé pour un crime.

Le stratagème décrit par le procureur de Manhattan dans une « déclaration des faits » accompagnant les chefs d’accusation ne mentionne pas seulement le paiement d’un montant de 130 000 $ à l’actrice porno Stormy Daniels pour acheter son silence à quelques semaines du scrutin de 2016 sur sa relation sexuelle présumée avec le futur président.

Il détaille deux autres paiements, l’un d’un montant de 30 000 $ à un portier de la Trump Tower et l’autre d’un montant de 150 000 $ à la playmate de 1998 Karen McDougall, qui a prétendu avoir eu une liaison amoureuse avec Donald Trump.

Ces deux paiements ont été effectués par le National Enquirer dans le cadre d’une opération baptisée « catch and kill ». Selon le procureur de Manhattan, l’ex-propriétaire de la société qui publie le tabloïd de super marché avait promis en août 2015 à Trump, un ami de longue date, de l’aider en interceptant les histoires potentiellement négatives sur son compte en les achetant et en les enterrant.

Le portier prétendait que Trump avait fait un enfant avec une de ses employées, ce qui était faux. Il a quand même reçu un paiement.

Le procureur de Manhattan affirme en outre que l’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, identifié comme étant l’« avocat 1 », a acheté le silence de Stormy Daniel par le biais d’une société-écran qu’il a mise sur pied pour cette raison seulement. Donald Trump a remboursé le paiement à Cohen en signant 11 chèques en 2017 et en les faisant passer pour des frais d’avocat.

Chaque chèque vaut à Donald Trump un chef d’accusation, de même que chaque mention de ce remboursement dans les documents d’entreprise de la Trump Organization.

Lors d’une conférence de presse, le procureur de Manhattan a fait valoir que le paiement à Stormy Daniels avait enfreint deux lois de l’État de New York et une loi fédérale.

PHOTO BRENDAN MCDERMID, REUTERS Le procureur de New York, Alvin Bragg

« Ce stratagème a violé la loi électorale de New York, qui considère comme un crime le fait de conspirer pour promouvoir une candidature par des moyens illégaux. Le virement de 130 000 dollars a dépassé le plafond fédéral de contribution aux campagnes électorales », a déclaré Alvin Bragg.

Donald Trump doit prendre la parole en soirée à Mar-a-Lago, son club privé de Floride. Il avait l’air en colère en entrant dans la salle d’audience du juge Juan Marchan, à 14 h 30, mais il est resté silencieux pendant toute la procédure, sauf pour plaider non coupable.

Il s’était rendu à la justice un peu avant 13 h 30, après avoir parcouru en limousine le trajet entre la Trump Tower et le tribunal pénal de Manhattan, où se trouve également le bureau du procureur de Manhattan.

PHOTO BRENDAN MCDERMID, REUTERS Donald Trump arrivant au tribunal pénal de Manhattan

Mis en état d’arrestation, l’ancien président a donné ses empreintes digitales, mais évité la photo d’identité judiciaire et les menottes qui sont le lot de la plupart des prévenus.

Son équipe de campagne a néanmoins sollicité des dons en vendant un t-shirt orné d’une fausse photo d’intenté judiciaire de Donald Trump.

La comparution de Donald Trump avait attiré quelques centaines de ses supporteurs et détracteurs les plus bruyants dans un petit parc situé en face du tribunal. En matinée, le représentant républicain de New York George Santos, réputé pour ses fabulations, y est passé, de même que sa collègue républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, qui a profité de l’occasion pour critiquer les démocrates.

PHOTO CAITLIN OCHS, REUTERS Marjorie Taylor Greene s’exprime devant le tribunal pénal de Manhattan.

« C’est une parodie », a lancé la pasionara d’extrême droite à l’aide d’un mégaphone qui n’a pas empêché les détracteurs de l’ancien président d’enterrer ses propos sous les cris et les huées.

Incapable de se faire entendre, elle a quitté le parc peu après sous escorte, mais pas avant de qualifier les démocrates de « parti de la violence ».

Pour éviter tout débordement, les policiers avaient installé des barrières pour séparer les partisans et les contempteurs de Donald Trump. Ce qui n’a pas empêché Ozzie Hernandez, un New-Yorkais de 58 ans, de brandir une affiche anti-Trump parmi la foule pro-Trump.

« J’exerce mes droits au titre du premier amendement », a-t-il déclaré, sous la protection de deux policiers.

PHOTO AMANDA PEROBELLI, REUTERS Des membres des médias attendent à côté d’un véhicule de police devant le tribunal pénal de Manhattan le jour de la comparution prévue de l’ancien président américain Donald Trump.

« Certains supporteurs de Donald Trump pensent qu’il peut marcher sur l’eau. Il ne le peut pas. Il sera condamné. Malheureusement, il n’y a pas de peine d’emprisonnement obligatoire liée son crime. Il recevra probablement une tape sur les doigts. Heureusement, ce n’est que le début de ses ennuis avec la justice. »

Non loin de lui, Michele Rem, une artiste de Saugerties, dans l’État de New York, semblait croire au contraire que Donald Trump pourrait faire des miracles après son inculpation à New York.

« Tout cela l’aidera à retourner à la Maison-Blanche, a-t-elle déclaré. Alvin Bragg vient de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. Je sais comment cela finira.

— Et comment cela finira-t-il ?

— Dieu va gagner, ce qui signifie que le peuple va gagner. »