(Jackson) Les habitants du Midwest et du sud des États-Unis ont été prévenus vendredi de se préparer à de graves intempéries, y compris des tornades.

Michael Goldberg et Lisa Baumann Associated Press

Les météorologues ont précisé que les conditions ressemblent à celles qui ont donné naissance, la semaine dernière, à une tornade qui a fait au moins 21 morts au Mississippi.

Le Service national de météorologie des États-Unis a indiqué que les orages pourraient générer de la grêle, des rafales violentes et des tornades qui pourraient parcourir de longues distances au sol.

Les villes de Memphis, au Tennessee ; Little Rock et Jonesboro, en Arkansas ; et Des Moines et Cedar Rapids, en Iowa, doivent se préparer au pire à compter de vendredi après-midi. L’est de l’Iowa, l’ouest et le nord de l’Illinois, le Missouri et l’Arkansas devraient aussi être sur leurs gardes, a dit un expert.

Les habitants de ces régions devraient faire des provisions, se préparer à des pannes de courant, éviter les endroits vulnérables aux chutes d’arbres et à la grêle, et stationner leurs véhicules à l’intérieur si c’est possible, ont conseillé les météorologues.

Le mauvais temps pourrait même toucher Chicago, où les experts ont mis en garde contre une « menace météorologique rare, mais grave » qui comprend des vents violents, des tornades et des grêlons de bonne taille.

De puissants vents qui soufflent du sud transportent des quantités énormes d’humidité du golfe du Mexique vers le nord, où ils interagiront avec ce système météorologique qui prend de la force.

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a ordonné la fermeture des bureaux gouvernementaux en certains endroits, puisque du verglas, de la neige et des vents violents sont prévus. Des avertissements de blizzard et de verglas ont été lancés en plusieurs endroits.