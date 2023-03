Ron DeSantis par lui-même

(New York) En lisant le nouveau livre de Ron DeSantis, on apprend que les deux premiers enfants du gouverneur de la Floride ont pour prénoms les patronymes de deux Pères fondateurs : Madison et Mason. On soupçonne que ce choix est lié à l’admiration de l’auteur pour ces deux Virginiens dont les débats ont façonné la Constitution des États-Unis. Mais on n’en obtient aucune confirmation, car Ron DeSantis est aussi renfermé qu’une huître.