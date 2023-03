Affaire « Stormy Daniels »

L’incertitude plane quant à une possible inculpation de Donald Trump

(New York) Des barrières de police devant la Trump Tower et le palais de justice de Manhattan ; davantage de forces de l’ordre et de journalistes que de manifestants pro-Trump : New York attend toujours la possible inculpation pénale historique de l’ancien président des États-Unis.