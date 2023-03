Une tempête hivernale en route vers la Nouvelle-Angleterre

Des secteurs de la Nouvelle-Angleterre, le nord de l’État de New York, le nord-est de la Pennsylvanie et le nord du New Jersey se préparaient lundi à l’arrivée d’une tempête de neige qui pourrait déposer des dizaines de centimètres de neige lourde et mouillée.