(New York) Des procureurs new-yorkais ont proposé à l’ancien président américain Donald Trump de témoigner devant un grand jury dans le cadre d’une enquête sur des pots-de-vin qui auraient été versés à une actrice pornographique, procédure qui pourrait aboutir sur une mise en accusation de l’ex-chef d’État, ont rapporté jeudi des médias américains.

Agence France-Presse

Le New York Times et le Washington Post affirment que M. Trump a été invité à témoigner la semaine prochaine au sujet d’une somme de 130 000 $ US versée juste avant l’élection présidentielle de 2016 à l’actrice X connue sous le nom de Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une liaison avec l’ancien président.

Les deux quotidiens citent des personnes ayant connaissance de la procédure conduite par le procureur du district de Manhattan Alvin Bragg, un démocrate ayant pris ses fonctions en janvier.

Selon le New York Times, une proposition telle que celle-ci « signifie presque toujours qu’une inculpation est proche ».

En cas de dépôt d’un acte d’accusation, Donald Trump pourrait être le premier ex-président américain jamais inculpé.

M. Trump, qui s’est d’ores et déjà déclaré candidat à une nouvelle course à la Maison-Blanche, est visé par plusieurs enquêtes, aux niveaux fédéral et des États, au sujet de plusieurs potentiels actes répréhensibles survenus avant, pendant et après son mandat, mais pour lesquelles il n’a pas fait l’objet d’inculpations.

Une mise en accusation pourrait avoir une incidence sur sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.

Deux semaines avant l’élection de novembre 2016, l’avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, avait versé 130 000 dollars à Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, afin, est-il soupçonné, qu’elle ne rende pas publique une relation intime qu’elle aurait entretenue avec le magnat de l’immobilier quelques années plus tôt. M. Cohen a déclaré qu’il avait été remboursé par la suite.

S’il n’a pas été correctement comptabilisé, le remboursement de M. Cohen pourrait donner lieu à une inculpation de M. Trump pour délit à New York, voire pour crime si cela visait à dissimuler un second délit, selon le New York Times.