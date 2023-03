PHOTO TOM FOX, THE DALLAS MORNING NEWS VIA ASSOCIATED PRESS

(Concord) Des vents violents et de possibles tornades ont causé vendredi dix décès, endommagé des maisons et des bâtiments, ainsi que laissé des milliers de personnes sans électricité dans une bonne partie du sud et du Midwest des États-Unis. La tempête pourrait maintenant s’abattre sur le nord-est du pays.

Associated Press

Trois personnes ont été tuées par la chute d’arbres en Alabama alors que des intempéries balayaient l’État. Dans le Mississippi, une femme est décédée à l’intérieur de son VUS après qu’une branche d’arbre a heurté son véhicule. Dans l’Arkansas, un homme s’est noyé après avoir conduit dans des eaux de crue élevées.

Vendredi, trois décès liés aux conditions météorologiques ont été signalés dans le Kentucky. Les décès se sont produits dans trois comtés différents alors que des tempêtes avec des vents rectilignes traversaient l’État. Des médias ont rapporté la mort de deux personnes dans le Tennessee lorsque des arbres sont tombés sur elles.

La tempête s’est également abattue vendredi après-midi sur la région de Detroit, recouvrant rapidement les rues et les routes sous une couche de neige. Le service météorologique a déclaré que certaines régions pourraient connaître des conditions de blizzard avec des chutes de neige approchant huit centimètres par heure.

De la grêle et des vents violents ont aussi été rapportés dans l’Oklahoma.

Le système de tempête se dirigeait vers la Nouvelle-Angleterre, où un mélange de neige, de grésil et de pluie était attendu dans la région à partir de vendredi soir et jusqu’à samedi, amenant le service météorologique national des États-Unis à publier un avertissement de tempête hivernale.

Il y a un risque d’inondations côtières dans le Massachusetts et le Rhode Island. La tempête pourrait apporter jusqu’à 45 centimètres de neige dans certaines parties du New Hampshire et du Maine. Elle entraînera également des vents violents avec des rafales de 80 km/h, ce qui pourrait provoquer des pannes de courant.

Les responsables de l’aéroport de Portland, dans le Maine, ont annulé en prévision du mauvais temps plusieurs vols samedi. Certaines bibliothèques et entreprises de la région ont aussi annoncé des fermetures pour le week-end.

Les tempêtes qui ont frappé le Texas et la Louisiane jeudi soir ne semblent pas avoir fait de blessés. Le même système avait précédemment déposé plus de deux mètres de neige sur certaines régions de la Californie.

Certains habitants des montagnes à l’est de Los Angeles resteront probablement bloqués chez eux pendant au moins une semaine après que les chutes de neige se soient avérées trop difficiles à gérer pour la plupart des déneigeurs.

De nombreux habitants de l’Alabama, de la Louisiane, du Kentucky, de l’Arkansas et du Texas sont sortis vendredi pour retrouver leurs maisons et leurs entreprises endommagées. Ils ont aussi constaté des arbres déracinés en raison de tornades. Des dizaines de milliers de personnes étaient sans électricité et certaines également sans eau.

De fortes pluies ont également été observées dans le sud du Missouri et le nord de l’Arkansas, provoquant des inondations dans les deux États.

Ailleurs dans le Midwest, le Minnesota et le Wisconsin s’attendaient à des zones de brouillard givrant réduisant la visibilité jusqu’au week-end, a indiqué le service météorologique.