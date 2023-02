Il pourrait tomber 60 centimètres de neige sur la région de Minneapolis-St. Paul pour la première fois en plus de 30 ans. Une première ronde de précipitations est attendue mercredi après-midi, puis une deuxième, plus intense, entre mercredi et jeudi.

(Minneapolis) Plusieurs États du nord des États-Unis se préparaient mercredi au passage d’une tempête hivernale qui pourrait ensevelir certains secteurs sous une soixantaine de centimètres de neige et générer des vents et un froid intenses.

Trisha Ahmed et Jim Salter Associated Press

De nombreuses écoles ont fermé leurs portes dans les Dakotas, au Minnesota et au Wisconsin, tout comme de multiples entreprises. L’Assemblée législative du Minnesota a suspendu ses travaux jusqu’à lundi.

Les responsables ont demandé à la population d’éviter les déplacements en raison des conditions de voile blanc qui pourraient prévaloir.

Le mauvais temps glissera ensuite vers la côte est du pays. Les météorologues anticipent environ un centimètre de verglas sur le sud du Michigan, le nord de l’Illinois et certains États de l’est.

On attend des chutes de neige sans précédent, même dans une région pourtant habituée aux tempêtes hivernales. Il pourrait tomber jusqu’à 65 centimètres de flocons, et les accumulations les plus importantes sont attendues dans le centre-est du Minnesota et le centre-ouest du Wisconsin, selon le Service national de météorologie des États-Unis.

On prédit des bourrasques de 75 kilomètres/heure et le mercure pourrait plonger à -46 degrés Celsius, avec le refroidissement éolien, dans les Dakotas et au Minnesota.

Il pourrait tomber 60 centimètres de neige sur la région de Minneapolis-St. Paul pour la première fois en plus de 30 ans. Une première ronde de précipitations est attendue mercredi après-midi, puis une deuxième, plus intense, entre mercredi et jeudi.

Plus de 40 millions d’Américains seront touchés par le mauvais temps.

Les météorologues d’AccuWeather préviennent que du verglas est possible le long d’une bande de plus de 2000 kilomètres, entre le Nebraska et le New Hampshire, mercredi et jeudi, rendant les déplacements périlleux dans des villes comme Milwaukee, Detroit, Chicago et Boston.

Pendant ce temps, une chaleur sans précédent est prévue de Baltimore jusqu’à La Nouvelle-Orléans. Le mercure pourrait friser les 27 ℃ jeudi à Washington, surpassant un record établi en 1874. Du temps anormalement chaud est aussi prédit en Floride.