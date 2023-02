Les spéculations allient bon train ces derniers jours sur la tenue de l’entretien, en raison des propos extrêmement virulents, voire franchement complotistes, régulièrement relayés sur Fox News contre Joe Biden et sa politique.

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ASSOCIATED PRESS

(Washington) La Maison-Blanche a reproché vendredi au groupe de télévision Fox, branche de l’empire de médias conservateurs de Rupert Murdoch, d’avoir annulé la traditionnelle interview de Joe Biden à l’occasion du Super Bowl.

Agence France-Presse

« Le président se réjouissait de donner une interview à la chaîne Fox Soul pour parler du Super Bowl, de son “ discours sur l’état de l’Union ”, et de sujets importants concernant la vie quotidienne des Afro-Américains. Nous avons appris que Fox Corporation [la maison-mère, NDLR] avait demandé que l’interview soit annulée », a déclaré la porte-parole du président américain, Karine Jean-Pierre, sur Twitter.

Le groupe Fox, contrôlé par le magnat australo-américain Rupert Murdoch, rassemble plusieurs chaînes dont Fox Soul, destinée à une audience afro-américaine.

La plus connue d’entre elles est Fox News, chaîne d’information en continu qui accueille les républicains en général, et en particulier certains commentateurs et élus de la droite dure.

Traditionnellement, la finale de la NFL, plus forte audience télévisée de l’année aux États-Unis, est précédée d’une interview du président en exercice sur la chaîne qui la diffuse.

Cette année, c’est Fox qui montrera la rencontre, dimanche, entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie.

L’an dernier, le match avait attiré plus de 99 millions de téléspectateurs.

L’entretien est l’occasion pour le locataire de la Maison-Blanche d’apparaître sous un jour un peu plus détendu, pour parler de sport mais aussi glisser quelques messages politiques.

Les spéculations allient bon train ces derniers jours sur la tenue de l’entretien, en raison des propos extrêmement virulents, voire franchement complotistes, régulièrement relayés sur Fox News contre Joe Biden et sa politique.

Le président démocrate est souvent interpellé par le correspondant à la Maison-Blanche de la chaîne, Peter Doocy. Il y a quelques mois, croyant son micro coupé, il avait lancé « espèce de connard » en réaction à l’une de ses questions.

Le président, qui au fond ne semble pas détester ses échanges houleux avec le reporter, l’avait ensuite appelé pour s’excuser.