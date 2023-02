PHOTO BRIAN BRANCH, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Les États-Unis ont abattu samedi un ballon-espion chinois présumé au large de la Caroline, après qu’il ait traversé des sites militaires sensibles en Amérique du Nord et soit devenu le dernier point de tension entre Washington et Pékin.

Associated Press

Une opération est en cours dans les eaux territoriales américaines pour récupérer les débris du ballon, qui a volé à environ 60 000 pieds (18 300 m) et dont la taille est estimée à celle de trois bus scolaires.

Avant la chute du ballon, le président Joe Biden avait déclaré plus tôt dans la journée de samedi : « Nous allons nous en occuper », lorsque des journalistes l’ont interrogé sur le ballon. L’Administration fédérale de l’aviation et les garde-côtes ont travaillé pour dégager l’espace aérien et l’eau en dessous.

PHOTO ELIZABETH FRANTZ, REUTERS Joe Biden a répondu aux questions des journalistes à son arrivée à la base Hancock Field Air National Guard de Syracuse, dans l’État de New York.

Des images télévisées ont montré une petite explosion, suivie de la descente du ballon vers l’eau.

Le ballon a été repéré samedi matin au-dessus de la Caroline du Nord alors qu’il s’approchait de la côte atlantique.

En vue de l’opération, la Federal Aviation Administration a temporairement fermé l’espace aérien au-dessus du littoral de la Caroline, y compris les aéroports de Charleston et de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, et de Wilmington, en Caroline du Nord. La FAA a réacheminé le trafic aérien de la région.

M. Biden avait d’abord souhaité abattre le ballon au-dessus de la terre, lorsqu’il en a été informé pour la première fois, mardi. Des responsables du Pentagone le lui ont toutefois déconseillé, avertissant que les risques pour les personnes se situant en dessous étaient plus importants que les gains potentiels de renseignements au sujet de la Chine.

La Chine a minimisé l’annulation d’une visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken après que la découverte du ballon, soupçonné de surveiller des sites militaires américains, ait troublé les relations diplomatiques entre les deux pays, affirmant qu’aucune des parties n’avait officiellement annoncé un tel plan.

« En réalité, les États-Unis et la Chine n’ont jamais annoncé de visite, si les États-Unis font une telle annonce, cela les concerne, et nous respectons cela », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué samedi matin.

M. Blinken devait se rendre à Pékin dimanche pour réduire les tensions américano-chinoises. Le voyage était très médiatisé, après la rencontre des dirigeants des pays en novembre dernier en Indonésie. Mais les États-Unis ont brusquement annulé l’évènement après la découverte du ballon, malgré les assurances de la Chine selon lesquelles il s’agit simplement d’un appareil de recherche météorologique qui a dévié de son trajet.

Des experts ont jugé que cette explication était techniquement possible.

Le Pentagone a rejeté l’affirmation de la Chine selon laquelle le ballon n’est pas utilisé pour la surveillance et n’a qu’une capacité de navigation limitée.

Le Pentagone a également fait état d’un deuxième ballon survolant l’Amérique latine. « Nous estimons maintenant qu’il s’agit d’un autre ballon de surveillance chinois », a déclaré dans un communiqué le brigadier général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une question sur le deuxième ballon.

Samedi, le ministère chinois des Affaires étrangères a de nouveau souligné que le trajet du ballon était hors de son contrôle et a exhorté les États-Unis à ne pas le « diffamer ».