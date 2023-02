(Philadelphie) Le comité national du Parti démocrate (DNC) a officiellement approuvé dimanche un grand remaniement du calendrier des primaires du parti, une proposition du président américain Joe Biden, qui devrait lui être favorable dans le cas où il briguerait un second mandat.

Agence France-Presse

Lors d’une conférence à Philadelphie, le DNC a approuvé une proposition qui permettra à la Caroline du Sud d’ouvrir le bal des primaires démocrates l’année prochaine. Un changement qui donnera ainsi plus de poids aux Afro-Américains dans le choix du candidat du parti à la Maison-Blanche.

Pendant des années, l’État rural de l’Iowa à la population majoritairement blanche et celui du New Hampshire ont été l’objet de toutes les attentions, en donnant le coup d’envoi des primaires démocrates tous les quatre ans.

Mais M. Biden a suggéré en décembre d’ouvrir le bal des primaires dans l’État méridional de Caroline du Sud, qui compte une importante population afro-américaine.

Le comité avait alors approuvé cette proposition lors d’un vote à main levée, seuls les membres représentant l’Iowa et le New Hampshire ayant voté contre, avant qu’elle ne soit soumise ce mois-ci au vote de l’ensemble de la direction du parti.

Avant la présidentielle de 2020, M. Biden avait essuyé plusieurs échecs aux primaires de l’Iowa, du New Hampshire et du Nevada, avant de remporter une très large victoire en Caroline du Sud qui lui avait permis de renverser la vapeur et d’être finalement choisi pour défier Donald Trump.

L’an prochain, la première primaire démocrate se tiendra ainsi le 3 février en Caroline du Sud, suivie par le Nevada et le New Hampshire le 6, la Géorgie le 13 et le Michigan le 27.

S’il est très probable que M. Biden brigue un second mandat, ce dernier n’a pas encore officialisé sa candidature.

De son côté, le Parti républicain prévoit toujours de tenir sa première primaire dans l’Iowa en 2024.