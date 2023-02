Floride

DeSantis en croisade contre le monde de l’éducation

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui se prépare à se présenter à la présidence des États-Unis l’année prochaine, est devenu un guerrier culturel de plus en plus bruyant, jurant de s’attaquer à l’orthodoxie libérale et à ses champions, qu’ils soient à Disney, à Martha’s Vineyard ou dans les bibliothèques publiques de l’État.