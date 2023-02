Des étudiants ont manifesté mardi devant New College of Florida, à Sarasota, après que le conseil d’administration de l’établissement a licencié sa présidente.

PHOTO TODD ANDERSON, THE NEW YORK TIMES

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui se prépare à se présenter à la présidence des États-Unis l’année prochaine, est devenu un guerrier culturel de plus en plus bruyant, jurant de s’attaquer à l’orthodoxie libérale et à ses champions, qu’ils soient à Disney, à Martha’s Vineyard ou dans les bibliothèques publiques de l’État.

The New York Times

Mais c’est peut-être dans les salles de classe et sur les campus universitaires que sa croisade a été le plus spectaculaire. Il a interdit l’enseignement de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle de la maternelle à la troisième année, limité ce que les écoles et les employeurs peuvent enseigner sur le racisme et d’autres aspects de l’histoire, et rejeté en masse les manuels de mathématiques pour ce que l’État a appelé l’« endoctrinement ». Plus récemment, il a interdit les cours d’études afro-américaines de l’Advanced Placement du College Board pour les élèves du secondaire.

Mardi, M. DeSantis, un républicain, s’en est pris de la manière la plus agressive à l’establishment de l’éducation, en annonçant un projet de refonte du système d’enseignement supérieur de l’État qui éliminerait ce qu’il a appelé la « conformité idéologique ». S’il est adopté, des cours de civilisation occidentale seront obligatoires, les programmes de diversité et d’équité seront éliminés et les protections liées à la permanence seront réduites.

PHOTO MARTA LAVANDIER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ron DeSantis, gouverneur républicain de Floride

Son plan pour le système éducatif de l’État est en phase avec d’autres mesures récentes : interdiction de l’avortement après 15 semaines de grossesse, envoi d’un avion rempli de migrants vénézuéliens à Martha’s Vineyard, au Massachusetts, et suppression des faveurs dont Disney, un géant de l’industrie floridienne autrefois intouchable sur le plan politique, a bénéficié pendant un demi-siècle.

Son approche pugilistique a été récompensée par les électeurs, qui l’ont réélu avec une marge de 19 points de pourcentage en novembre.

Le cas du New College of Florida

Se présentant mardi au State College of Florida, à Manatee-Sarasota, l’un des 28 collèges d’État et communautaires financés par l’État, M. DeSantis a promis de tourner la page sur les programmes qui, selon lui, sont « hostiles à la liberté d’enseignement » dans le système d’enseignement supérieur de la Floride. Ces programmes « imposent une conformité idéologique pour essayer de provoquer un activisme politique », a déclaré M. DeSantis. « Ce n’est pas ce que nous pensons qui est approprié pour l’État de la Floride. »

Il avait déjà entrepris de remanier la direction du New College of Florida, une petite école d’arts libéraux de Sarasota qui a du mal à attirer des étudiants, mais qui se définit comme un lieu pour les « libres penseurs ». Elle est considérée comme l’une des plus progressistes des 12 universités publiques de Floride.

M. DeSantis a souligné le faible taux d’inscription et les résultats des tests au New College pour justifier en partie sa demande de changement.

Si c’était une école privée qui faisait ces choix, c’est très bien, je veux dire, qu’est-ce que vous allez faire ? Mais cette école est financée par l’argent des contribuables. Ron DeSantis, gouverneur de Floride, à propos du New College of Florida

Le conseil d’administration du collège, avec six nouveaux membres conservateurs nommés par M. DeSantis, a voté lors d’une réunion houleuse mardi après-midi pour remplacer la présidente et a accepté de nommer Richard Corcoran, un ancien commissaire à l’éducation de l’État, comme président par intérim à partir de mars.

Comme M. Corcoran ne sera disponible pour exercer ses fonctions qu’à partir du mois de mars, le conseil a nommé un intérimaire pour l’intérim, Bradley Thiessen, directeur de la recherche institutionnelle du collège. M. Corcoran remplacera Patricia Okker, professeure d’anglais de longue date et administratrice du collège, qui avait été nommée en 2021.

PHOTO TODD ANDERSON, THE NEW YORK TIMES L’ancienne présidente du New College of Florida, Patricia Okker, faisant ses adieux à des collègues, mardi

Tout en exprimant son amour pour le collège et ses étudiants, Mme Okker a qualifié le changement de prise de contrôle hostile. « Je ne crois pas que les étudiants soient endoctrinés ici au New College », a-t-elle déclaré. « Ils reçoivent un enseignement. Ils lisent Marx et ils discutent de Marx. Ils suivent des cours de religions du monde. Ils ne deviennent pas bouddhistes en février pour se transformer en chrétiens en mars. »

M. DeSantis a également annoncé mardi qu’il avait demandé à la législature de libérer immédiatement 15 millions US pour recruter de nouveaux professeurs et offrir des bourses d’études au New College.

Au total, il a demandé à la législature 100 millions US par an pour les universités d’État.

« Nous joignons le geste à la parole », a-t-il dit.

Le New College est petit, avec près de 700 étudiants, mais le remaniement s’est répercuté dans toute la Floride, tout comme la réforme proposée par Ron DeSantis.

Les critiques fusent

Andrew Gothard, président du syndicat des professeurs de l’État, a affirmé que les déclarations du gouverneur sur le système d’enseignement supérieur de l’État étaient peut-être les plus agressives jusqu’à présent.

« Il y a cette idée que Ron DeSantis pense que lui et la législature ont le droit de dire aux étudiants de Floride quels cours ils peuvent suivre et quels programmes », a affirmé M. Gothard, qui est en congé de son poste de professeur à la Florida Atlantic University.

[DeSantis] dit d’un côté qu’il croit en la liberté, et ensuite, il passe et propose des lois et des politiques qui sont exactement le contraire. Andrew Gothard, président du syndicat des professeurs de Floride

Lors de la réunion du conseil, des étudiants, des parents et des professeurs ont défendu l’école et critiqué les membres du conseil pour avoir agi unilatéralement sans leur avis.

Betsy Braden, qui s’est présentée comme le parent d’une étudiante transgenre, a déclaré que sa fille s’était épanouie à l’école.

« Il semble que beaucoup d’étudiants qui viennent ici ont déterminé qu’ils n’avaient pas nécessairement leur place dans d’autres écoles », a déclaré Mme Braden. « Ils acceptent leurs différences et font preuve d’un courage incroyable pour tracer leur chemin. Ils prospèrent, ils s’épanouissent, ils vont dans le monde pour améliorer la société. Tout cela est bien documenté. Pourquoi voudriez-vous nous enlever cela ? »

L’éducation, maintenant plus favorable aux républicains ?

Depuis que George W. Bush s’est présenté en 2000 comme « le président de l’éducation », aucun républicain candidat au bureau Ovale n’a fait de la réforme scolaire un point central de son programme. C’est peut-être parce que, pendant des années, les démocrates avaient un avantage à deux chiffres dans les sondages sur l’éducation.

Mais depuis que la pandémie a commencé en 2020, lorsque de nombreux États dirigés par les démocrates ont maintenu les écoles fermées plus longtemps que les États républicains, souvent sous la pression des syndicats d’enseignants, certains sondages suggèrent que le domaine de l’éducation est désormais plus favorable aux républicains. Et la victoire de Glenn Youngkin en 2021 dans la course au poste de gouverneur de Virginie, après une campagne axée sur les « droits des parents » dans les écoles publiques, a été considérée comme un signal de la puissance politique de l’éducation auprès des électeurs.

L’attaque de Ron DeSantis contre les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion coïncide avec les récentes critiques de ces programmes par des organisations et des groupes de réflexion conservateurs.

Parmi les exemples de telles initiatives, on peut citer les séances sur les campus consacrées aux « microagressions » – des remarques subtiles généralement fondées sur la communauté ethnique ou le sexe – ainsi que l’obligation pour les candidats à un poste de professeur de soumettre des déclarations décrivant leur engagement en faveur de la diversité.

« Cela revient à faire prêter aux gens un serment politique », a déclaré M. DeSantis mardi. Il a également attaqué les programmes en disant qu’ils « drainent les ressources et contribuent à l’augmentation des coûts ».

Éducation civique

Les partisans des programmes de diversité, d’équité et d’inclusion et des programmes d’études diversifiés affirment qu’ils aident les étudiants à comprendre le monde en général ainsi que leurs propres préjugés et croyances, améliorant ainsi leur capacité à s’engager dans des relations personnelles ainsi que sur le lieu de travail.

L’adhésion de M. DeSantis à l’éducation civique ainsi que la création de programmes spéciaux d’éducation civique dans plusieurs des 12 universités publiques de l’État coïncident avec la croissance de programmes similaires dans le pays, dont certains sont partiellement financés par des donateurs conservateurs.

Ces programmes mettent l’accent sur l’étude de la civilisation et de l’économie occidentales, ainsi que sur la pensée des philosophes occidentaux, en se concentrant souvent sur les Grecs et les Romains. Les détracteurs de ces programmes affirment qu’ils passent parfois sous silence les pièges de la pensée occidentale et ignorent les philosophies des civilisations non occidentales.

« Le programme de base doit être fondé sur l’histoire réelle, la philosophie réelle qui a façonné la civilisation occidentale, a déclaré M. DeSantis. Nous ne voulons pas que les étudiants passent par là, aux frais du contribuable, et obtiennent un diplôme en études zombies. »

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times.