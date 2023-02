Arrestation fatale de Tyre Nichols

Trois pompiers et deux autres policiers de Memphis mis en cause

(Washington) Trois pompiers et deux nouveaux policiers sont visés par des enquêtes disciplinaires sur le passage à tabac mortel de l’Afro-Américain Tyre Nichols, pour lequel cinq agents noirs ont déjà été limogés et inculpés de meurtre, ont annoncé lundi la police et les pompiers de Memphis.