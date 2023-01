Une fusillade fait trois morts et quatre blessés à Los Angeles

(Los Angeles) Au moins trois personnes ont été tuées et quatre autres ont été blessées dans une fusillade à Los Angeles tôt samedi matin,

Associated Press

Il s’agit d’au moins la sixième fusillade de masse en Californie ce mois-ci.

Le sergent Frank Preciado, de la police de Los Angeles, a confirmé que la fusillade s’est produite peu après 2 h 30 du matin à Beverly Crest, un quartier chic de Los Angeles.

Sur les sept personnes abattues, quatre se trouvaient à l’extérieur. Les trois personnes qui ont été tuées étaient dans un véhicule.

Leurs identités n’ont pas été communiquées. Les personnes blessées ont été transportées à l’hôpital et sont dans un état critique.

M. Preciado a déclaré qu’il n’avait pas d’informations sur ce qui a conduit à la fusillade ni sur le fait qu’elle se soit produite dans une résidence.

On ne sait pas si le ou les suspects sont en détention.

La fusillade de samedi matin vient s’ajouter à un massacre survenu la semaine dernière dans une salle de danse de la banlieue de Los Angeles, qui a fait 11 morts et neuf blessés, et à des fusillades dans deux fermes de Half Moon Bay, qui ont fait sept morts et un blessé.

Ces meurtres ont porté un coup à l’État, dont la législation sur les armes à feu est parmi les plus strictes du pays et dont le taux de décès par arme à feu est le plus faible.