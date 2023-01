New York

Des hommages à des collaborateurs du régime nazi appelés à être retirés

(New York) À New York, ce sont des symboles méconnus mais encombrants : vendredi, élus et représentants de la communauté juive ont demandé le retrait de plaques au nom des dirigeants de Vichy Philippe Pétain et Pierre Laval, qui honorent leur visite sous les vivats en 1931, avant leur collaboration avec le régime nazi.