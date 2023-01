(Pasadena) Une tempête hivernale qui a généré des intempéries sévères le long des côtes du golfe du Mexique et des précipitations hivernales plus au nord glissait vers l’est mercredi, quelques heures après avoir donné naissance à des tornades qui ont causé de lourds dégâts dans la région de Houston et fait au moins trois blessés en Louisiane.

David Phillip et Sean Murphy Associated Press

La tempête devrait maintenant faire souffler des vents dangereux dans plusieurs régions de la Floride, de la Géorgie et des Carolines, ont dit les météorologues.

Des avis de temps hivernal sont en vigueur du Missouri jusqu’au Maine, et des secteurs de la Nouvelle-Angleterre pourraient recevoir entre 20 et 30 centimètres de neige, selon le Service national de météorologie des États-Unis.

Le système météorologique déverse aussi de la neige et de la glace sur un vaste secteur du centre des États-Unis.

Des écoles et des commerces étaient fermés mercredi en Oklahoma, où il est tombé jusqu’à 15 centimètres de neige dans le centre et l’est de l’État. Plus de 100 000 clients étaient privés d’électricité mercredi midi dans l’Arkansas, et près de 70 000 au Missouri où une neige abondante est tombée sur les monts Ozark mardi.