(Monterey Park) Les policiers traquant le tireur présumé qui a fait 10 morts samedi soir dans une salle de bal en Californie ont cerné un véhicule dimanche lors d’un long face-à-face, à l’issue duquel ils ont retrouvé au volant un corps sans vie, selon des images diffusées par les télévisions.

Associated Press

Les autorités ont convoqué une nouvelle conférence de presse pour 16 h 30 (19 h 30, heure de l’Est) lors de laquelle elles pourraient confirmer que cet homme était bien celui qui a ouvert le feu à Monterey Park, ville à majorité asiatique théâtre de la tuerie.

Une chasse à l’homme a eu lieu plus tôt dimanche pour mettre la main au collet du suspect de la dernière tuerie de masse à survenir dans une communauté américaine. Le suspect était décrit comme un homme asiatique.

Avant de cerner une camionnette blanche dans un stationnement, le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, avait déclaré que les autorités recherchaient une camionnette de cette couleur qui aurait été observée par des témoins.

PHOTO FREDERIC J. BROWN, AGENCE FRANCE-PRESSE La fusillade s’est produite près d’un lieu où venait d’être célébré le Nouvel An lunaire à Monterey Park, ville de quelque 60 000 habitants majoritairement d’origine asiatique.

« Nous croyons qu’il y a une personne à l’intérieur de ce véhicule. Nous ignorons son état de santé, mais nous allons manœuvrer de la manière la plus sûre possible pour tenter de l’identifier. Est-ce notre suspect ? C’est possible », a dit M. Luna.

Des membres de l’escouade tactique sont finalement entrés dans le véhicule et l’ont fouillé avant de se retirer.

Les autorités ont indiqué qu’elles connaissaient le nom du suspect, mais ont refusé de le dévoiler afin de ne pas nuire à une éventuelle arrestation. Elles ont toutefois publié une photographie d’un Asiatique portant des lunettes et un bonnet d’hiver. L’image a été prise à Alhambra.

L’individu aurait tenté de poursuivre son carnage après la première tuerie.

Un homme armé d’une arme à feu est entré dans une salle de danse, à Alhambra, de 20 à 30 minutes plus tard. Des clients se sont battus avec lui pour lui faire échapper son arme. L’homme a ensuite fui à bord d’un véhicule, a raconté le shérif.

Les autorités croient que les deux évènements pourraient être reliés.

Le shérif Luna a refusé de préciser le type d’arme à feu qui avait été retrouvée à Alhambra. Il a ajouté que les enquêteurs ne croyaient pas que l’arme utilisée par le tireur à Monterey Park était un fusil d’assaut.

Le capitaine Andrew Meyer, du département du shérif de Los Angeles, a déclaré dimanche que les blessés ont été transportés à l’hôpital et que leurs conditions varient de stable à critique. Il a précisé que dix des victimes sont mortes sur les lieux du drame.

M. Meyer a affirmé que les gens « sortaient du lieu en hurlant » lorsque les agents sont arrivés samedi vers 22 h 30. Il a précisé que des policiers sont entrés dans la salle de bal pendant que les pompiers soignaient les blessés.

Monterey Park est une ville d’environ 60 000 personnes, avec une importante population asiatique. Elle est située à environ quinze kilomètres du centre-ville de Los Angeles.

Il s’agit de la cinquième fusillade de masse aux États-Unis uniquement ce mois-ci, et la plus meurtrière depuis que 21 personnes ont été tuées dans une école à Uvalde, au Texas, selon une base de données de The Associated Press/USA Today, sur les massacres aux États-Unis. Les dernières violences surviennent deux mois après que cinq personnes aient été tuées dans une discothèque de Colorado Springs.

Seung Won Choi, propriétaire du restaurant de fruits de mer Clam House en face de l’endroit où la tuerie a eu lieu, a dit au Los Angeles Times que trois personnes se sont précipitées dans son entreprise et lui ont dit de fermer la porte. Ils lui ont précisé qu’il y avait un tireur, avec plusieurs balles sur lui.

Wong Wei, qui vit à proximité, a pour sa part affirmé au Los Angeles Times que son amie était dans une salle de bain dans un club de danse ce soir-là quand la fusillade a éclaté. Lorsqu’elle est sortie, elle a vu l’homme armé et trois corps. Elle s’est ensuite enfuie chez lui vers 23 heures, a dit Wei, ajoutant que ses amis lui avaient dit que le tireur semblait tirer sans discernement avec une arme d’épaule.

« Ils ne savent pas pourquoi, alors ils courent », a-t-il raconté au journal.

La fusillade a eu lieu près de l’endroit où des milliers de personnes avaient assisté à une célébration du Nouvel An lunaire. Samedi était le début du festival de deux jours, qui est l’un des plus grands évènements du Nouvel An lunaire en Californie du Sud.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des personnes sur des civières et placées dans des ambulances. D’autres photos montraient des victimes ensanglantées et traitées par les pompiers de Monterey Park dans un stationnement.

Justin Trudeau a « le cœur brisé » PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau, en marge de l’une des plus grandes parades du Nouvel An lunaire du Canada, dans le quartier chinois de Vancouver, dimanche Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé avoir « le cœur brisé » en pensant aux victimes des coups de feu, en Californie de samedi. M. Trudeau, qui assiste à l’une des plus grandes parades du Nouvel An lunaire du Canada, dans le quartier chinois de Vancouver, a souligné que c’est la première fois depuis le début de la pandémie que les célébrations peuvent avoir lieu en présentiel. Mais les nouvelles de la tuerie ont selon lui amené de la tristesse au cœur d’un évènement qui devait être emplie de joie. « Nous serons là pour offrir tout le soutien que le Canada peut donner », a-t-il dit aux journalistes samedi, avant que la parade ne débute. Il a adressé ses condoléances aux proches de ceux qui ont perdu la vie. Cette année, des milliers de Canadiens se rassemblent à travers le pays pour célébrer l’arrivée de l’année du lapin. La Presse Canadienne

Avec l’Agence France-Presse