Attaque à la machette à New York

L’assaillant s’en étant pris à des policiers inculpé pour tentative de meurtre

(New York) Un Américain de 19 ans, qui avait attaqué des policiers à la machette le soir du Nouvel An à New York, a été inculpé au niveau fédéral, notamment pour tentative de meurtre sur agents de l’État, a annoncé mardi un procureur fédéral.