(Washington) Les élus des deux chambres du Congrès américain ont longuement ovationné mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au Capitole à Washington où il prononce un discours après avoir été reçu plus tôt à la Maison-Blanche par Joe Biden.

Agence France-Presse

M. Zelensky a conclu sa journée de visite historique aux États-Unis par cette déclaration solennelle devant les législateurs américains, qu’il doit convaincre de poursuivre leur financement d’une assistance militaire vitale pour la résistance armée de Kyiv face aux forces russes.

L’Ukraine est « vivante et combative », a assuré mercredi le président ukrainien, où il prononçait, en anglais, un discours solennel devant les deux chambres du Congrès américain.

« Contrairement aux prédictions les plus funestes, l’Ukraine n’est pas tombée. L’Ukraine est vivante et combative », a-t-il lancé. L’Ukraine « tient ses positions et ne se rendra jamais », a-t-il insisté.