(Sioux Falls) Une vaste portion du centre des États-Unis, allant des Rocheuses jusqu’au Midwest, se préparait mardi à des conditions de blizzard, tandis que les États plus au sud étaient sous le coup d’avertissements de tornade.

Stephen Groves Associated Press

Des avertissements de blizzard étaient en vigueur du Montana jusqu’à l’ouest du Nebraska et au Colorado. Le Service national météorologique des États-Unis a prévenu que des secteurs de l’ouest du Dakota du Sud et du nord-ouest du Nebraska pourraient recevoir jusqu’à 60 centimètres de neige. De la glace et de la giboulée sont possibles dans l’est des Grandes Plaines.

Le Service national météorologique a précisé que 2,5 centimètres de glace pourraient s’accumuler et que le vent pourrait souffler à plus de 70 kilomètres/heure dans des secteurs de l’Iowa, du Minnesota et du Dakota du Sud. Des pannes de courant, des arbres endommagés, des branches brisées et des conditions routières difficiles menaçaient la région.

Les dirigeants du Dakota du Sud ont demandé sur Twitter aux habitants de l’État de ne pas prendre la tempête à la légère.

Une portion de 320 kilomètres de l’autoroute 90, qui traverse l’ouest de l’État, a été fermée mardi matin en raison de la pluie verglaçante, de la neige abondante et des vents violents. Une fermeture de l’autoroute 29 était aussi anticipée et les routes secondaires seront probablement « impassables », a-t-on prévenu.

Un avertissement de blizzard est en vigueur pour la totalité de l’ouest du Nebraska entre mardi et jeudi. Le Service national météorologique prédit que 50 centimètres de neige pourraient s’accumuler dans le nord-ouest de l’État. La visibilité sera nulle en raison de vents de plus de 80 kilomètres/heure.

Le département des Transports du Nebraska a fermé des portions des autoroutes 80 et 76, dans l’ouest de l’État, en raison de la neige accumulée et des vents violents. La police de l’État a été appelée sur les lieux de plusieurs accidents au cours des dernières heures. Les résidents ont été invités à rester chez eux.

Plus au sud, des tornades, des vents puissants, de la grêle et des crues-éclair étaient possibles mardi ; l’est du Texas, presque toute la Louisiane et l’ouest du Mississippi étaient particulièrement menacés. Des avertissements de tornade ont été lancés mardi matin dans le centre de l’Oklahoma et le nord du Texas.

Une tornade a été confirmée tôt mardi à Wayne, dans l’Oklahoma. Des images diffusées par la télévision locale montrent une maison lourdement endommagée dans cette ville, qui se trouve à environ 70 kilomètres au sud d’Oklahoma City.

On ne rapporte pas de victimes. Les météorologues américains disent qu’il s’agissait d’une tornade de catégorie 2, dont les vents pouvaient atteindre 210 kilomètres/heure. Elle serait restée au sol environ deux minutes.

Des tornades ont aussi sévi mardi au Texas. On rapporte des dommages à une vingtaine de structures. Deux personnes ont subi des blessures sans gravité.

Des intempéries sont prédites mercredi en Louisiane, au Mississippi, dans l’Alabama et dans la région floridienne de la Panhandle.

Il s’agit du même système météorologique que celui qui a déposé des quantités importantes de neige dans la Sierra Nevada au cours des derniers jours.

Dans le nord de l’Utah, 23 passagers ont été blessés lundi, dont certains grièvement, quand le conducteur de leur autocar a perdu le contrôle sur une route glacée et que le véhicule s’est renversé sur le côté.

Le UC Berkeley Central Sierra Snow Lab, au nord-ouest du Lac Tahoe, a mesuré près de 140 centimètres de neige.