(Washington) Le président Joe Biden est sur le point d’inscrire dans la loi américaine de nouvelles protections fédérales pour les mariages homosexuels, une étape visant à défendre les libertés civiles que certains estiment en danger à cause d’une Cour suprême conservatrice.

James McCarten La Presse Canadienne

Le président Biden devrait signer le Respect for Marriage Act lors d’une cérémonie, mardi, à la Maison-Blanche.

Le Congrès a présenté le projet de loi en juillet, peu de temps après une décision du plus haut tribunal sur l’avortement qui, selon les observateurs, menace d’autres précédents fondés sur la vie privée, notamment le mariage homosexuel et interracial.

Plusieurs ont ressenti l’urgence d’adopter le projet de loi lorsque les républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants, le mois dernier, au terme des élections de mi-mandat.

Helen Kennedy, directrice générale d’Égale Canada, a décrit l’adoption de la loi comme un moment doux-amer.

Mme Kennedy dit que la nouvelle loi, bien qu’importante, représente une autre étape dans une bataille sans fin pour les droits des personnes de même sexe qui est en cours depuis des décennies.

« C’est fantastique pour la communauté gaie aux États-Unis de savoir qu’elle a un président qui la soutient et croit en son droit d’exister », a-t-elle déclaré en entrevue.

« En même temps, nous devons penser aux autres qui n’ont pas ces privilèges, et il reste encore beaucoup de travail à faire. »

Soutien bipartite et populaire

Des milliers de personnes sont attendues pour assister à ce que l’attachée de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a décrit lundi comme une « célébration » et une manifestation importante de l’unité bipartite.

« La loi bénéficie également du soutien d’une majorité d’Américains de tous les partis et de toutes les religions », a ajouté Mme Jean-Pierre.

La loi ne garantit pas les droits au mariage homosexuel ; cela repose toujours principalement sur une décision historique de la Cour suprême de 2015 qui a déterminé qu’ils sont protégés par la Constitution américaine.

Si cette décision était annulée, la question de savoir s’il faudrait délivrer des licences de mariage homosexuel reviendrait aux États, tout comme l’annulation en juin de Roe c. Wade a rétabli la capacité d’interdire l’avortement au niveau des États.

En abrogeant la Loi sur la défense du mariage, la nouvelle loi consacrera la reconnaissance fédérale du mariage homosexuel et obligera les États à respecter les mariages existants, dont ceux célébrés dans d’autres États.

Les crimes haineux en hausse

Le projet de loi ne fait rien pour lutter contre une vague croissante de crimes violents contre la communauté LGBTQ. Par exemple, le mois dernier, une fusillade de masse dans une discothèque de Colorado Springs a tué cinq personnes et en a blessé 19.

De nouvelles données des forces de l’ordre publiées lundi n’ont brossé qu’un portrait partiel de la haine aux États-Unis, en raison de modifications des normes de déclaration qui ont empêché un certain nombre de grands organismes policiers d’accéder aux données de 2021.

Sur les 7303 crimes haineux répertoriés en 2021 par le FBI, la majorité d’entre eux – 62 % – étaient motivés par la haine raciale. L’orientation sexuelle était la deuxième catégorie en importance avec 16 %, tandis que 4 % concernaient l’identité de genre.

« Personne dans ce pays ne devrait être forcé de vivre sa vie dans la peur d’être attaqué à cause de son apparence, de la personne qu’il aime ou de son lieu de culte », a déclaré la procureure générale associée Vanita Gupta dans un communiqué.

En utilisant ses propres statistiques, le Center for the Study of Hate and Extremism de la California State University, à San Bernardino, a publié une étude distincte plus tôt cette année qui a révélé une augmentation de 20 % des crimes haineux dans tous les domaines en 2021, dont un pic de 51 % de la criminalité anti-LGBTQ.

Cela est la réalité quotidienne des personnes LGBTQ, indépendamment de ce que les tribunaux et les législateurs peuvent dire ou faire, souligne Mme Kennedy.

« Lorsque vous faites partie d’un groupe marginalisé, vous êtes toujours une cible. Peu importe ce que dit la loi, car vous n’avez pas changé la culture – la culture ne change pas simplement parce qu’il y a une loi en place », a-t-elle fait remarquer.