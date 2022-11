Tempête hivernale

Biden offrira de l’aide fédérale à l’État de New York

(Buffalo) Le président Joe Biden envoie une aide fédérale à l’ouest de l’État de New York pour aider les autorités étatiques et locales à se relever de l’importante tempête hivernale qui a déversé jusqu’à 1,8 mètre de neige dans l’ouest et le nord de New York, a annoncé lundi la Maison-Blanche.