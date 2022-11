Le 20 novembre, Joe Biden deviendra le premier octogénaire à diriger les États-Unis. Mais il n’est pas le seul politicien américain à mener une vie (très !) active à Washington, à un âge où la plupart des gens sont à la retraite depuis un bon moment déjà…

« Watch me ! »

Quatre-vingts ans. Lui-même, a-t-il admis récemment en entrevue, peine à croire qu’il est désormais octogénaire. Mais ça ne l’arrête pas pour autant. Depuis 2019, chaque fois que la question de son âge est évoquée comme un obstacle à son parcours présidentiel, Joe Biden répond la même chose : « Watch me ! » C’est ce qu’il a encore répété après les élections de mi-mandat, lorsque des journalistes lui ont demandé s’il allait solliciter un second mandat lors de la présidentielle de 2024. « Je vous annoncerai ma décision au début de l’année », a-t-il promis. « Notre intention est de nous représenter encore une fois », a-t-il déclaré, en faisant référence à sa famille qui aura son mot à dire dans la décision de se relancer ou non dans la course. S’il décide de se lancer et qu’il remporte son pari, il sera âgé de 82 ans lorsqu’il prêtera serment en janvier 2025, et en aura 86 lorsqu’il assistera à la prestation de serment de son successeur, en janvier 2029.

30 % : Proportion des électeurs qui disent souhaiter que Joe Biden sollicite un second mandat en 2024. Chez les électeurs démocrates, 60 % croient qu’il devrait se relancer dans la course. (Source : sondage Edison Research, 8 novembre 2022)

94 % : Proportion d’électeurs démocrates âgés de moins de 30 ans qui, l’été dernier, souhaitaient voir un autre candidat que Joe Biden à l’élection de 2024 (Source : sondage NYT/Sienna College, juillet 2022)

86 % : Proportion des Américains qui estiment qu’un président en exercice devrait être âgé de moins de 75 ans (Source : sondage Reuters/Ipsos, novembre 2022)

PHOTO FOURNIE PAR LA LIBRARY OF CONGRESS Dwight D. Eisenhower, en 1953

Ce que je sais, c’est que personne ne devrait servir comme président s’il est âgé de plus de 70 ans. Dwight Eisenhower, président de 1953 à 1961. Il était âgé de 71 ans lorsqu’il a quitté la présidence.

Au diable la retraite

Cinq présidents étaient âgés de plus de 65 ans lorsqu’ils ont prêté serment pour la première fois.

Joe Biden : 78 ans, 61 jours

Donald Trump : 70 ans, 220 jours

Ronald Reagan : 69 ans, 349 jours

William H. Harrison : 68 ans, 23 jours

James Buchanan : 65 ans, 315 jours

PHOTO GEORGE TAMES, ARCHIVES NEW YORK TIMES John F Kennedy en 1961

Les cinq plus jeunes présidents

Theodore Roosevelt : 42 ans, 322 jours*

John F. Kennedy : 43 ans, 236 jours

Bill Clinton : 46 ans, 154 jours

Ulysses S. Grant : 46 ans, 311 jours

Barack Obama : 47 ans, 169 jours

*Nommé à la suite de l’assassinat de William McKinley en 1901. Le plus jeune président désigné est John F. Kennedy en 1961.

Âge moyen : 56 ans, 261 jours

Âge minimal pour être président : 35 ans, le jour de la prestation de serment

Vénérable Congrès

Si Joe Biden se trouve vieux, il peut toujours se tourner vers le Congrès, où il trouvera plusieurs membres du club des politiciens octogénaires.

Nancy Pelosi, 82 ans : représentante de la Californie depuis 35 ans, première femme élue présidente de la Chambre en 2007.

Mitch McConnell, 80 ans : sénateur du Kentucky depuis 1985, chef des républicains au Sénat depuis 2007. En janvier, il deviendra le chef qui aura occupé ce poste le plus longtemps au Congrès.

Chuck Grassley, 89 ans : sénateur républicain de l’Iowa. Il vient tout juste d’être réélu pour un nouveau mandat de six ans.

Dianne Feinstein, 89 ans : sénatrice démocrate de la Californie. En 2012, à l’âge de 79 ans, elle a fracassé le record du plus grand nombre de votes récoltés à une élection sénatoriale (7,8 millions).

Le « jeune » Donald Trump

76 ans

Si Donald Trump gagne la présidentielle de 2024, il terminerait son mandat à l’âge de 82 ans.

Le Vermont aime les vieux politiciens

Des deux sénateurs du Vermont, Bernie Sanders est évidemment le plus connu. Âgé de 81 ans, il siège au Congrès depuis 2007 et est jusqu’ici considéré comme un sénateur « junior » aux côtés de son collègue « senior », Patrick Leahy. Celui-ci vient d’ailleurs tout juste de prendre sa retraite à 82 ans, après 48 ans au Congrès ! Le 8 novembre dernier, Peter Welch a donc été élu pour prendre sa succession. Ce tout nouveau jeune sénateur « junior » est pourtant âgé… de 75 ans.

Quel âge avaient ces personnages lors des évènements marquants de l’histoire américaine ?

Franklin D. Roosevelt

Lors de l’attaque de Pearl Harbor et de l’entrée en guerre des États-Unis en 1941 : 59 ans

Benjamin Franklin

Quand la Constitution américaine a été adoptée en 1787 : 81 ans

Abraham Lincoln

Au moment de son assassinat en 1865 : 56 ans

George Washington

Lors de son élection comme premier président des États-Unis : 57 ans