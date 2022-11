PHOTO MIKE KROPF, THE DAILY PROGRESS, VIA ASSOCIATED PRESS

La fusillade qui s’est produite vers 22 h 30 dimanche « a fait trois morts, en plus de deux autres victimes qui ont été blessées et qui ont reçu des soins médicaux », a précisé le président de l’université, Jim Ryan, dans un message publié sur les réseaux sociaux.