Colorado

Les électeurs disent oui à la décriminalisation des champignons magiques

(Denver) Les électeurs du Colorado ont approuvé mardi une initiative visant à décriminaliser les champignons psychédéliques pour les personnes de 21 ans et plus, et à créer des « centres de guérison » réglementés par l’État, où les patients pourront faire l’expérience de cette drogue sous surveillance.