Si démocrates et républicains étaient au coude-à-coude au Sénat, les républicains étaient en voie de prendre le contrôle de la Chambre des représentants.

Nevada

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Adam Laxalt

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Catherine Cortez Masto 1 /2



Sénat : Catherine Cortez Masto (D) face à Adam Laxalt (R)

En 2020, il avait fallu attendre trois jours pour que 90 % du vote soit comptabilisé. Cette fois-ci,il faudra donc vraisemblablement patienter avant de savoir qui, entre la démocrate Catherine Cortez Masto et le républicain Adam Laxalt, remportera le siège au Sénat au terme d’une course serrée où les candidats ont été au coude-à-coude pendant la majeure partie de la campagne. Trois autres démocrates espèrent conserver leur siège à la Chambre des représentants face à des candidats républicains qui ont misé sur cet État pour reprendre le contrôle de la Chambre à Washington. Depuis 2004, le Nevada a toujours voté pour les candidats démocrates aux présidentielles, mais l’écart n’était que de 2,4 % en 2020.

Judith Lachapelle, La Presse

Arizona

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Katie Hobbs

Gouverneure : Katie Hobbs (D) est en avance sur Kari Lake (R)

Toujours délicates, les élections en Arizona. Et particulièrement dans le comté de Maricopa, le plus gros de l’État. Mardi encore, un problème informatique a ralenti les activités dans une soixantaine des 223 bureaux de vote du comté, alimentant du coup les allégations de malversations. Comme la très grande majorité des électeurs de l’État vote par anticipation, le décompte de tous les bulletins devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine. En fin de soirée mardi, la démocrate Katie Hobbs menait face à sa rivale républicaine Kari Lake – l’écart était néanmoins appelé à se rétrécir. Le sénateur démocrate et ancien astronaute Mark Kelly, quant à lui, semble être en route pour décrocher un nouveau mandat. Son rival, Blake Masters, avait bénéficié du soutien de Donald Trump pendant les primaires.

Judith Lachapelle, La Presse

Wisconsin

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ron Johnson

Sénat : Ron Johnson (R) est en avance sur Mandela Barnes (D)

Le sénateur républicain sortant Ron Johnson avait une mince longueur d’avance sur son rival Mandela Barnes mardi soir : il menait à 51 % contre 49 %, avec 73 % du vote dépouillé. Fortement aligné avec Donald Trump, M. Johnson a provoqué de l’inquiétude la semaine dernière quand il a déclaréqu’il n’accepterait peut-être pas les résultats de l’élection s’il devait perdre son siège. Mandela Barnes avait toujours espoir de l’emporter. « Je me suis lancé dans cette course pour m’assurer que les jeunes puissent vivre dans un État où leurs droits, leurs libertés et leur avenir sont protégés. C’est pour cela que je vais me battre à Washington », a-t-il déclaré mardi durant le vote.

Nicolas Bérubé, La Presse

Michigan

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Gretchen Whitmer

Gouverneure : Gretchen Whitmer (D) est en avance sur Tudor Dixon (R)

La gouverneure démocrate Gretchen Whitmer semblait en voie d’être reconduite au pouvoir, avec 51,2 % du vote, contre 47,1 % pour son opposante républicaine Tudor Dixon. Alors que l’issue de plusieurs courses pour la Chambre des représentants n’était pas connue, Donald Trump a lancé sur l’internet des accusations de fraude concernant le vote à Detroit. Si bien que Jocelyn Benson, secrétaire d’État du Michigan, a dû intervenir. « S’il vous plaît, ne répandez pas de mensonges pour fomenter ou encourager la violence politique dans notre État. Ou n’importe où ailleurs. Merci », a-t-elle déclaré.

Nicolas Bérubé, La Presse

Ohio

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS J. D. Vance

Sénat : J. D. Vance (R) a battu Tim Ryan (D)

Le républicain J. D. Vance, adoubé par l’ex-président Donald Trump, a été élu sénateur de l’Ohio mardi, selon les estimations de médias américains, une déception de taille pour le président démocrateJoe Biden. Cet ancien militaire, auteur d’un livre à succès sur la classe moyenne blanche, remporte ainsi un siège laissé vacant par un républicain face au démocrate Tim Ryan. Nouveau venu en politique, J. D. Vance, 37 ans, s’était fait un nom en publiant en 2016 Hillbilly Elegy, récit à succès de son enfance modeste et chaotique dans une ville ouvrière de l’Ohio, devenue symbole du déclassement de l’Amérique blanche.

Agence France-Presse

Géorgie

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brian Kemp

Gouverneur : Brian Kemp (R) a battu Stacey Abrams (D)

Le gouverneur républicain Brian Kemp, qui avait tenu tête à l’ex-président Donald Trump en 2020en refusant de soutenir la contestation du résultat de l’élection présidentielle, a été réélu en Géorgie par une marge de près de neuf points face à la démocrate Stacey Abrams. Par ailleurs, le candidat républicain Herschel Walker, un ex-joueur vedette de football, était au coude-à-coude vers minuit avec le sénateur démocrate sortant, Raphael Warnock, après le dépouillement de 85 % des votes pour le siège en jeu à laChambre haute. Comme les deux adversaires se retrouvaient sous la barre de 50 %, un second tour risque d’être nécessaire pour les départager début décembre.

Marc Thibodeau, La Presse

Pennsylvanie

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS John Fetterman

Sénat : John Fetterman (D) a battu Mehmet Öz (R)

Le candidat démocrate dans la course sénatoriale en Pennsylvanie, John Fetterman, a arraché un siège déterminant face au candidat républicain Mehmet Öz. Malgré les séquelles d’un accident vasculaire cérébral, le lieutenant-gouverneur de l’État a mené campagne face au célèbre médecin, qui disposait de l’appui de l’ex-président Donald Trump. Les deux partis ont investi d’importantes ressources dans l’espoir d’obtenir le siège libéré par le départ à la retraite d’un élu républicain, Pat Toomey.

Marc Thibodeau, La Presse

New Hampshire

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Maggie Hassan

Sénat : Maggie Hassan (D) a battu Don Bolduc (R)

La sénatrice démocrate Maggie Hassan, qui avait remporté la dernière élection par quelque 1000 voix, a été réélue avec plusieurs milliers de voix d’avance sur le candidat républicain, Don Bolduc, un général retraité de l’armée américaine et fan des théories du complot. La sénatrice,qui s’intéresse notamment au soutien des petites entreprises, à la sécurité des populations et à la lutte contre les changements climatiques, a reçu 55 % des voix à 23 h. Le gouverneur de l’État, Chris Sununu, a également été réélu. Le candidat du Parti républicain a défait le démocrate Tom Sherman, en récoltant 56 % des voix.

Alice Girard-Bossé, La Presse