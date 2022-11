Élections de mi-mandat

Biden alerte sur l’enjeu de la démocratie et s’escrime à juguler l’inflation

(Washington) À six jours d’élections de mi-mandat décisives pour le président Biden, son camp tentait tant bien que mal d’axer le débat sur les risques pour la démocratie, et essayait de riposter sur les questions économiques, plus favorables aux républicains.