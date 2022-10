Les élections de mi-mandat (midterms) auront lieu le mardi 8 novembre aux États-Unis. Ces élections constituent une étape cruciale pour le Parti démocrate et le Parti républicain en préparation à l’élection présidentielle de 2024. Voici quelques éléments à considérer et à suivre en vue de cette journée.

Aux États-Unis, la Chambre des représentants (chambre basse) compte 435 sièges représentant 435 districts électoraux. Un parti doit donc avoir 218 sièges pour détenir la majorité. Tous les sièges sont électifs tous les deux ans, donc aux élections présidentielles (années bissextiles) et aux élections de mi-mandat. Actuellement, on compte 221 démocrates, 212 républicains et 2 sièges vacants.

Gerrymandering

Tous les 10 ans (2000, 2010, 2020, etc.), un recensement fédéral est tenu aux États-Unis. Les données démographiques sont utilisées pour distribuer les districts électoraux par États. Ils peuvent donc fluctuer.

Ainsi, au terme du recensement de 2020, le Texas a gagné deux sièges (38) alors que le Colorado, la Floride, le Montana, la Caroline du Nord et l’Oregon en ont gagné un. Sept États ont perdu un siège : la Californie, l’Illinois, le Michigan, New York, l’Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie-Occidentale.

Comme le parti au pouvoir a le contrôle du découpage de la carte électorale dans une majorité (28) d’États, il s’en sert à son avantage. Cette manipulation partisane s’appelle le gerrymandering, du nom de l’ancien politicien Elbridge Gerry. En 1812, il a été le premier à faire cette manœuvre à Boston en créant un district en forme de salamandre (salamander). Gerry + mander = gerrymandering.

L’exemple de la Floride

Découpage électoral de la Floride après le recensement de 2010

Découpage électoral de la Floride après le recensement de 2020



Le redécoupage récent des districts électoraux en Floride constitue l’un des exemples les plus flagrants et controversés de gerrymandering au cours des récentes années.

Le gouverneur républicain (et très conservateur) Ron DeSantis a planifié ce redécoupage qui a enlevé beaucoup de poids au vote des électeurs noirs, largement acquis au Parti démocrate. Avec pour résultat que les républicains pourraient remporter 4 districts de plus (20 au lieu de 16) aux élections de mi-mandat.

L’affaire a été contestée jusqu’à la Cour suprême de l’État qui a refusé d’entendre la cause.

À noter qu’à la suite du recensement de 2020, la Floride a acquis un district de plus, passant de 27 à 28. Elle arrive au troisième rang des États les plus populeux et, par ricochet, comptant le plus de districts au Congrès, derrière la Californie (52) et le Texas (38), mais devant l’État de New York (26).

35 au Sénat

Au Sénat (chambre haute), les élus ont des mandats de six ans, et le tiers des sièges sont remis en jeu tous les deux ans. On compte 100 sièges de sénateur, soit 2 par État, sans égard au poids démographique de chacun.

Cette année, 35 sièges (21 détenus par des républicains et 14 par des démocrates) sont en jeu. Normalement, il y en aurait eu 34, mais le sénateur républicain de l’Oklahoma Jim Inhofe a décidé de quitter son poste quatre ans avant la fin de son mandat.

PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La vice-présidente Kamala Harris est également la présidente du Sénat.

Actuellement, le Sénat est composé de 48 sénateurs démocrates, 50 républicains et 2 indépendants proches des démocrates. Dans le cas d’un vote 50-50, c’est la présidente du Sénat, à savoir la vice-présidente Kamala Harris, qui tranche.

Mécontentement

Les électeurs ont souvent utilisé les élections de mi-mandat pour exprimer leur mécontentement envers le président en poste et son parti. C’est arrivé au président Barack Obama en 2010 alors que les démocrates ont perdu 63 sièges à la Chambre des représentants et 6 au Sénat. Cette année, les républicains espèrent prendre le contrôle des deux chambres en raison du faible taux de popularité du président démocrate Joe Biden. On parlait encore d’une vague républicaine au début de l’été. Mais le vent a récemment tourné, notamment à la suite de la décision de la Cour suprême d’invalider (6-3) le jugement Roe c. Wade sur l’avortement, ce qui a choqué nombre d’électeurs. Cela ne signifie pas que les démocrates seront vainqueurs, mais qu’ils perdront peut-être moins de sièges. À suivre.

Gouverneurs

PHOTO OCTAVIO JONES, ARCHIVES REUTERS Ron DeSantis, gouverneur sortant de la Floride

La population est aussi appelée à se prononcer sur d’autres enjeux, dont des postes de gouverneur. En 2022, 36 des 50 postes de gouverneur sont en jeu et certains feront l’objet d’une chaude lutte. En Floride, par exemple, le républicain Ron DeSantis tente d’obtenir un second mandat. Peu importe ce que fera Donald Trump, M. DeSantis a l’ambition d’être le candidat républicain à l’élection présidentielle de 2024.

Plus bas

Le taux de participation aux élections de mi-mandat est toujours plus bas qu’aux élections présidentielles. En 2018, cependant, ce taux a oscillé entre 49 et 50 %, selon les sources. Il s’agissait de plus haut de participation depuis 1914, année où il avait atteint 50,4 %. Depuis le début du XXIe siècle, les taux de participation aux élections de mi-mandat ont été, selon le site Statista, de 39,5 % en 2002 (sous Bush fils), de 40,4 % en 2006 (sous Bush fils), de 41,0 % en 2010 (sous Obama), de 36,7 % en 2014 (sous Obama) et de 49,4 % en 2018 (sous Trump).