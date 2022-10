(Warren, Michigan) L’ancien président des États-Unis Donald Trump a évoqué samedi soir sa candidature à la présidentielle de 2024.

AGENCE FRANCE-PRESSE

Il était de passage au Michigan et a participé à un rassemblement en faveur de candidats républicains qui lui sont fidèles.

M. Trump a notamment déclaré : « Je me suis présenté deux fois. J’ai gagné deux fois. J’ai même mieux réussi la deuxième fois que la première, en obtenant des millions et des millions de voix de plus en 2020 qu’en 2016. J’ai même obtenu plus de voix que n’importe quel président en exercice dans l’histoire de notre pays, comme je l’ai dit. Et maintenant, nous pourrions bien avoir à le refaire. Je pense que vous allez être très heureux. Je pense que vous allez être très heureux… »