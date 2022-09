Alors que la Floride pleure ses morts et fait le constat de dommages structuraux et matériaux catastrophiques, l’ouragan Ian doit frapper les côtes de la Caroline du Sud vendredi en milieu d’après-midi. Selon les dernières évaluations, c’est la ville portuaire de Charleston qui est la plus à risque.

André Duchesne La Presse

Beaucoup de gens ont quitté le centre de cette ville historique pour se réfugier dans des lieux plus élevés alors que sur la côte, de nombreux propriétaires de commerces ont empilé des sacs de sable devant portes et fenêtres dans l’espoir d’éviter le pire.

Un peu plus au nord, à Myrtle Beach, on s’attend à être bien secoué mais pas à des dommages majeurs comme ceux enregistrés sur la côte ouest de la Floride.

« Pour le moment, les vents soufflent à environ 50 kilomètres à l’heure. Nous ne nous attendons pas à une tempête majeure, mais les gens sont invités à rester à la maison, à l’intérieur. On ne veut que personne se retrouve en mauvaise posture », a indiqué Jonathan Evans, un capitaine au Service des incendies de la Ville de Myrtle Beach dans une entrevue téléphonique avec La Presse.

Les écoles de la ville ont été fermées par mesures préventives, a-t-il ajouté. Par contre, pour l’instant, aucun abri n’a été ouvert au public. « Des équipes de secouristes sillonnent la ville pour voir s’il y a des inondations, des débris d’arbres ou des lignes électriques endommagées », a ajouté M. Evans.

À 11 h vendredi matin, le Centre National des Ouragans (NHC) des États-Unis a émis un avis d’ouragan pour une partie de la côte, de la rivière Savannah, à la limite de la Caroline du Sud et de la Géorgie, jusqu’à Cape Fear en Caroline du Nord. Des avis d’inondations ont aussi été émis pour plusieurs régions.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS Un pompier examine un grand arbre en travers d’une route alors que les effets de l’ouragan Ian se font sentir, à Charleston, en Caroline du Sud.

Jointe par La Presse à Bald Head Island, une île de la région de Cape Fear, Tiffany Williams qui gère une société immobilière exprimait sa confiance de voir la tempête passer sans faire trop de dégâts.

« C’est actuellement venteux et la mer est agitée, nous a-t-elle dit. Le traversier de l’île a cessé ses activités jusqu’à demain. On attend que ça passe mais je crois que ça va aller. »

Ian est actuellement un ouragan de force 1 sur l’échelle Saffir-Simpson et pousse des rafales de 140 km/h. À 8 h locale, il se situait à 175 kilomètres au sud-est de Charleston. Selon la NHC, il va rapidement s’affaiblir après avoir touché terre.

Jusqu’à 47 milliards

Par ailleurs, le passage de l’ouragan Ian pourrait coûter aux assureurs jusqu’à 47 milliards de dollars américains et va peser sur la croissance américaine, indiquent de premières estimations.

PHOTO DOUGLAS R. CLIFFORD, TAMPA BAY TIMES/ASSOCIATED PRESS Une section de route a été démolie à Sanibel, en Floride, lors du passage de l’ouragan.

Selon le cabinet spécialisé CoreLogic, les pertes liées au vent sur les propriétés résidentielles et commerciales devraient atteindre pour les assureurs entre 22 et 32 milliards de dollars tandis que les pertes liées aux inondations pourraient coûter 6 à 15 milliards de dollars.

« Il s’agit de la tempête la plus coûteuse en Floride depuis que l’ouragan Andrew a touché terre en 1992 et un nombre record de maisons et de propriétés ont été perdues en raison des caractéristiques intenses et destructrices de l’ouragan Ian », a commenté un responsable de CoreLogic dans un communiqué publié jeudi.

PHOTO BRYAN R. SMITH, AGENCE FRANCE-PRESSE Andrea Barrios et sa fille Hannah regardent le toit démoli de la maison de son père à Charlotte Harbor, en Floride.

De nombreuses vidéos tournées avec des drones publiées vendredi sur les réseaux sociaux ont montré l’ampleur de la catastrophe, notamment dans les communautés de Fort Myers, Cape Coral et Sanibel Island.

Pour le moment, le bilan humain demeure à 21 personnes. Mais beaucoup de recherches restent à faire dans les débris. Le gouverneur de la Floride Ron DeSantis a déclaré vendredi matin que les secouristes ont visité quelque 3000 demeures dans la région de la côte sud-ouest de la Floride, là où les dommages sont les plus considérables.

Rappelons que jeudi après-midi, le président Joe Biden a déclaré que Ian « pourrait être l’ouragan le plus meurtrier de l’histoire de la Floride ». Nous n’en sommes pas encore là. D’ailleurs, en 1928, l’ouragan Okeechobee avait fait autour de 2500 morts, selon les estimations de l’époque.

Avec l’Agence France-Presse et Associated Press