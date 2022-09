L’œil de l’ouragan Ian a touché terre vendredi près de Georgetown en Caroline du Sud avec des vents soufflant jusqu’à 140 km/h, après avoir dévasté des régions de la Floride. Ian se transforme en cyclone post-tropical, mais les vents violents et les ondes de tempêtes dangereuses persistent, indique le Centre national des ouragans (NHC).

André Duchesne La Presse

Beaucoup de gens ont quitté le centre historique de la ville pour se réfugier dans les terres. Sur la côte, des propriétaires de commerces ont empilé des sacs de sable devant portes et fenêtres dans l’espoir d’éviter le pire.

Sur sa page Facebook, un correspondant du réseau CBS, Adam Murphy, a mis en ligne une vidéo montrant une grande artère inondée par l’eau. « Ça ne regarde pas bien à Charleston ; environ 24 routes sont fermées alors que l’ouragan arrive », a-t-il écrit.

Un peu plus au nord, à Myrtle Beach, on s’attend à être bien secoué, mais pas à des dommages majeurs comme ceux enregistrés sur la côte ouest de la Floride.

« Pour le moment, les vents soufflent à environ 50 kilomètres à l’heure. Nous ne nous attendons pas à une tempête majeure, mais les gens sont invités à rester à la maison, à l’intérieur. On ne veut que personne se retrouve en mauvaise posture », a indiqué Jonathan Evans, un capitaine au Service des incendies de la Ville de Myrtle Beach dans une entrevue téléphonique avec La Presse.

Les écoles de la ville ont été fermées par mesures préventives, a-t-il ajouté. Par contre, pour l’instant, aucun abri n’a été ouvert au public. « Des équipes de secouristes sillonnent la ville pour voir s’il y a des inondations, des débris d’arbres ou des lignes électriques endommagées », a ajouté M. Evans.

À 16 h, plus de 300 000 clients des deux Caroline étaient sans électricité. Plus de 170 000 clients ont perdu le courant en Caroline du Nord, a indiqué sur Twitter Power Outage États-Unis.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS Un pompier examine un grand arbre en travers d’une route alors que les effets de l’ouragan Ian se font sentir, à Charleston, en Caroline du Sud.

Jusqu’à 47 milliards

Par ailleurs, le passage de l’ouragan Ian pourrait coûter aux assureurs jusqu’à 47 milliards de dollars américains et va peser sur la croissance américaine, indiquent de premières estimations.

PHOTO DOUGLAS R. CLIFFORD, TAMPA BAY TIMES/ASSOCIATED PRESS Une section de route a été démolie à Sanibel, en Floride, lors du passage de l’ouragan.

Selon le cabinet spécialisé CoreLogic, les pertes liées au vent sur les propriétés résidentielles et commerciales devraient atteindre pour les assureurs entre 22 et 32 milliards de dollars tandis que les pertes liées aux inondations pourraient coûter 6 à 15 milliards de dollars.

PHOTO BRYAN R. SMITH, AGENCE FRANCE-PRESSE Andrea Barrios et sa fille Hannah regardent le toit démoli de la maison de son père à Charlotte Harbor, en Floride.

De nombreuses vidéos tournées avec des drones et publiées vendredi sur les réseaux sociaux montraient l’ampleur de la catastrophe, notamment dans les communautés de Fort Myers, Cape Coral et Sanibel Island.

Le Washington Post a rapporté qu’un couple de nouveaux mariés, Justin et Karinna Smith, s’est retrouvé à l’hôtel qui avait été évacué sans avertissement. « Personne n’a cogné à la porte. Personne n’a appelé à la chambre. Ils n’ont rien fait. Mon réseau d’amis et membres de ma famille a été d’une grande aide », a ajouté M. Smith.

À Fort Myers et dans d’autres villes de la côte ouest de la Floride, l’heure était au nettoyage. Sur les réseaux sociaux, on ne comptait plus les photos et vidéos montrant le spectacle dantesque laissé par le passage de Ian. Certains citoyens laissaient des messages pour demander de l’aide.

À 16 h, le nombre de clients privés d’électricité était moins élevé que jeudi (2,6 millions), mais restait élevé, à savoir 1 773 169 selon le site poweroutage.us.

Pour le moment, le bilan humain demeure à 21 personnes, dont 20 « non confirmées », car on n’avait pas officiellement établi qu’elles étaient reliées à l’ouragan. Mais beaucoup de recherches restent à faire dans les décombres. Le gouverneur de la Floride Ron DeSantis a déclaré vendredi que les secouristes ont visité quelque 3000 demeures dans la région de la côte sud-ouest de la Floride, là où les dommages sont les plus considérables.

Au sujet des victimes, rappelons que jeudi après-midi, le président Joe Biden a déclaré que Ian « pourrait être l’ouragan le plus meurtrier de l’histoire de la Floride ». Mais nous n’en sommes pas encore là. Il faut d’ailleurs rappeler qu’en septembre 1928, l’ouragan Okeechobee avait fait entre 1500 et 2500 morts, uniquement en Floride, selon les estimations de différents sites internet. La tempête avait notamment décimé la communauté du lac Okeechobbee située juste à l’ouest de West Palm Beach.

Avec l’Agence France-Presse et Associated Press