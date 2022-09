Toute la côte ouest de la Floride, des Keys jusqu’à la capitale Tallahassee tout au nord, se prépare à l’arrivée de l’ouragan Ian qui pourrait atteindre une force de catégorie 4 au cours des prochaines heures.

André Duchesne La Presse

« Nous nous préparons déjà depuis deux jours, indique la mairesse de Key West, Teri Johnston, jointe par La Presse lundi matin. Nous demandons aux gens d’avoir sept jours de réserve : eau, nourriture, médicaments. S’ils ont une génératrice, qu’ils vérifient qu’elle soit en bon ordre. À la municipalité, tous nos véhicules non essentiels ont été mis à l’abri dans un garage en hauteur. Nous avons nettoyé nos égouts pluviaux. Et toutes les trois heures environ, nous communiquons avec les citoyens pour les informer de l’évolution de la situation. »

Ce qui se passe à Key West se répète dans plusieurs villes, petites et grandes, de la Floride. Ainsi, à Tampa, la mairesse Jane Castor a évoqué des évacuations en cours à proximité de la côte. « Nous avons demandé aux gens de toute la zone A qui est en bordure de la côte à se préparer à quitter, a dit cette dernière sur CNN. Nous avons 126 miles (203 kilomètres) de front de mer uniquement pour notre ville. Les gens n’ont pas besoin de trop s’éloigner, mais de rester loin de la côte, car la première préoccupation, c’est l’onde de la tempête qui pourrait atteindre 2,4 mètres de hauteur. »

L’ouragan Ian s’est formé dans la mer des Caraïbes et a frôlé les îles Caïmans lundi matin. Il est maintenant en route vers la pointe ouest de Cuba et toucherait terre mardi vers 8 h dans le secteur de la péninsule de Guanahacabibes. La partie sud de la Floride sera atteinte à compter de mardi soir.

Dans la région de Tampa, on s’attend à recevoir 25 centimètres de pluie avec des pointes de 40 centimètres à certains endroits. Les habitants se sont empressés d’aller faire des provisions, d’eau, de nourriture et de sacs de sable.

La NASA n’a pris aucune chance et a décidé de rentrer sa mégafusée Artémis-1 de 98 mètres de hauteur dans son hangar. En raison de problèmes techniques, le décollage de la fusée a déjà été reporté à plusieurs reprises. Mais la décision de la ramener au hangar constitue « la bonne décision », a dit Jim Free, administrateur associé de la NASA, dans un tweet.

En conférence de presse lundi matin, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis a indiqué que 5000 membres de la Garde Nationale étaient en état d’alerte et que 2000 autres membres de la Garde nationale du Tennessee, de la Géorgie et de la Caroline du Nord se tenaient prêts à intervenir. « Il n’y a pas à paniquer, mais préparez-vous », a déclaré le gouverneur.

C’est toutefois à Key West, tout au sud de l’État, où la tempête se fera sentir en premier. Key West compte 26 000 habitants auxquels s’ajoutent, à l’heure actuelle, environ 20 000 touristes, dont plusieurs Canadiens.

PHOTO : VILLE DE KAY WEST La mairesse Teri Johnston.

« Pour l’instant, nous n’avons pas déclaré un ordre d’évacuation. Donc, les touristes sont encore ici, dit la mairesse Johnston. La tempête s’annonce puissante et on anticipe beaucoup de pluie, du vent et des inondations localisées, pouvant aller jusqu’à un mètre. Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les gens vivants sur les bateaux. Ils doivent revenir à terre et trouver refuge. Le port sera fermé lundi soir à 22 h par les Garde-Côtes. Les gens au large font mieux de rentrer. »

Au Québec

Au Québec, les voyagistes et compagnies aériennes suivent aussi la situation de près.

« Nous avions un vol pour Cuba (Santa Clara/Cayo Coco) dimanche et pour celui-ci nous avons appliqué notre politique ouragan, dit Bernard Côté, directeur du marketing, des relations publiques et des médias sociaux de Transat. Nous avons créé une cellule à l’interne pour surveiller la situation et on se parle plusieurs fois par jour. S’il y a un risque que l’ouragan impacte nos voyageurs, nous entrons en contact avec eux. »

Dans une telle situation, Transat peut envoyer un avion pour aller chercher plus tôt les clients sur place ou changer les dates de voyages à venir. « On ne veut pas que les gens se rendent dans des endroits dangereux. La priorité est la sécurité de tout le monde », dit M. Côté.

Avec Associated Press et Agence France-Presse