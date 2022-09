Cette tendance « alarmante » survient après deux années de ventes record d’armes durant la pandémie. Tour d’horizon.

Nicolas Bérubé La Presse

Année record

Pour la deuxième année consécutive, les morts par arme à feu ont établi un record aux États-Unis. Selon les données provisoires des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), 48 832 personnes ont été tuées par arme à feu en 2021, une hausse de 8 % par rapport à 2020. En comparaison avec 2019, donc avant la pandémie de COVID-19, le nombre annuel de morts est en hausse de 22 %. Plus spécifiquement, les suicides par armes à feu ont connu une hausse de 8 % l’an dernier, la plus grande hausse annuelle jamais observée aux États-Unis. Plus de 19 millions d’armes ont été vendues en 2021, soit la deuxième année parmi celles où les ventes ont été les plus importantes de l’histoire américaine, tout juste derrière 2020, où 21 millions d’armes avaient été vendues.

Hausse « alarmante »

En entrevue avec La Presse, Tom Mauser, qui a perdu son fils Daniel, victime du massacre de l’école Columbine survenu au Colorado en 1999, qualifie cette tendance d’« alarmante ». « Plus vous avez d’armes qui sont vendues, plus vous augmentez le risque qu’une personne mal intentionnée et irresponsable mette la main sur une arme, dit-il. Les propriétaires d’armes responsables ont déjà une arme. » M. Mauser s’inquiète de l’impact qu’a eu la pandémie sur la violence conjugale. « La plupart des tueries de masse aux États-Unis n’ont pas lieu dans un endroit public, elles ont lieu dans les maisons. Vous avez trois, quatre, cinq membres d’une famille qui sont tués. Ça se produit constamment, mais ça attire moins l’attention des médias et du public. »

Progrès législatif

PHOTO MARCO BELLO, REUTERS Policiers montant la garde devant l’école primaire Robb d’Uvalde, le 24 mai dernier, après qu’un tireur a fait 21 morts, dont 19 enfants

En juin, dans la foulée de la tuerie d’Uvalde, qui a fait 21 morts, dont 19 enfants, le Congrès américain a adopté une loi qui resserre le contrôle des armes à feu aux États-Unis, une première en près de 30 ans. Tom Mauser a été invité à Washington pour assister à la ratification de la loi par le président Joe Biden, avec qui il a pu s’entretenir brièvement. « Pour gagner le soutien de quelques sénateurs républicains, la loi a dû être diluée, dit-il. Cela dit, elle fait de bons progrès. Elle ferme plusieurs échappatoires, elle renforce le contrôle des gens qui peuvent vendre des armes. » M. Mauser croit que beaucoup reste à faire. « Mais c’est un bon début, c’est une base sur laquelle on peut construire. »

Plafond des ventes d’armes

PHOTO NURI VALLBONA, REUTERS Rassemblement pour un contrôle accru des armes à feu dans la foulée de la tuerie à l’école primaire Robb d’Uvalde, devant le Capitole de l’État du Texas, à Austin, États-Unis, le 27 août

Cette année, la hausse fulgurante des ventes d’armes enregistrée aux États-Unis depuis le début de la pandémie montre des signes d’essoufflement. La semaine dernière, le fabricant américain d’armes Smith & Wesson a annoncé jeudi des ventes nettes de 84,4 millions de dollars pour son premier trimestre financier, soit une baisse de 69 % par rapport à la même période l’année dernière. L’entreprise a attribué cet effondrement des ventes à un retour à la normale après la ruée vers les armes observée depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Plus d’agents armés

Depuis la tuerie d’Uvalde, en mai dernier, la présence des policiers dans les écoles a été haussée aux États-Unis. L’Association nationale des agents scolaires estime qu’entre 14 000 et 20 000 agents armés sont en poste dans les écoles américaines. Cela dit, la recherche montre que la présence d’agents armés n’améliore pas la sécurité des écoles et ne réduit pas la violence armée, selon une étude de l’American Journal of Criminal Justice datant de 2018. Une analyse de 40 années d’évaluation de la présence d’agents armés dans les écoles réalisée en 2019 par des chercheurs du WestEd Justice and Prevention Research Center n’a montré aucun impact positif de leur présence en matière de sécurité en milieu scolaire : au contraire, de nombreux élèves racisés ont dit souffrir de la présence d’agents de police dans leur école.