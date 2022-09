Selon des projections, environ 100 000 hospitalisations et 9000 morts pourraient être évitées si les rappels anti-COVID-19 étaient réalisés en même proportion que ceux contre la grippe cet automne, a souligné la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies.

(Washington) Sauf en cas d’évolution trop rapide du virus, les autorités sanitaires américaines ont déclaré mardi souhaiter ne mener à l’avenir qu’une seule campagne de rappel anti-COVID-19 par an, sur le modèle de la vaccination contre la grippe.

Les États-Unis ont autorisé la semaine dernière la nouvelle version des vaccins contre la COVID-19 de Pfizer et de Moderna visant le variant Omicron, et plus spécifiquement les lignages BA.4 et BA.5 actuellement en circulation dans le pays.

Les doses ont déjà commencé à être distribuées, afin que la vaste campagne de rappel planifiée par le gouvernement pour contenir une éventuelle nouvelle vague cet hiver puisse commencer dès cette semaine.

Sauf si un variant « très différent » émerge soudainement, « nous allons probablement nous diriger vers une cadence de vaccination similaire à celle de la vaccination annuelle contre la grippe, avec des doses de rappel anti-COVID-19 actualisées pour coller à la dernière souche en circulation », a déclaré lors d’une conférence de presse le Dr Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche.

Cette perspective pourrait aider à ce que les rappels soient mieux acceptés, alors que seulement la moitié des personnes éligibles ont fait leur première dose de rappel aux États-Unis.

Toutefois, les populations fragiles, par exemple les personnes âgées ou immunodéprimées, pourraient avoir besoin de rappels plus fréquents, a précisé M. Fauci.

Les Américains sont encouragés à réaliser leur vaccin contre la grippe en même temps.

« Je pense vraiment que c’est la raison pour laquelle Dieu nous a donné deux bras, un pour le vaccin antigrippe, et un pour le vaccin anti-COVID-19 », a déclaré Ashish Jha, qui coordonne l’action de l’exécutif américain contre le coronavirus.

« Nous nous attendons à ce que des millions de personnes reçoivent leur injection ce mois-ci », a-t-il ajouté.

Selon le ministre de la Santé Xavier Becerra, plus de 90 % des Américains vivront à moins de 8 kilomètres d’un lieu de vaccination d’ici la fin de la semaine.

Le rappel ciblant Omicron de Pfizer a été autorisé pour toutes les personnes de plus de 12 ans, et à partir de 18 ans pour celui de Moderna. Il doit être réalisé au moins deux mois après une dose précédente.

Les variants BA.4 et BA.5 représentent actuellement plus de 99 % des quelque 80 000 nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis.

