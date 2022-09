L’inventaire comprend plus de 100 documents confidentiels et secrets

Plus d’une centaine de documents classés confidentiel, secret et top secret ont été saisis parmi les 33 boîtes que le FBI a récupérées à Mar-a-Lago, la résidence floridienne de Donald Trump, au cours de la perquisition réalisée le 8 août dernier.

André Duchesne La Presse

C’est ce que révèle l’inventaire complet (8 pages) des boîtes rendu public vendredi matin par la cour américaine du district sud de la Floride. L’inventaire a aussi permis de constater l’ampleur du fouillis de ces boîtes où documents confidentiels voisinaient de simples articles de journaux.

C’est le cas par exemple le cas de la boîte numéro deux dont le contenu est de 99 articles de journaux et magazines publiés entre janvier 2017 et octobre 2018 avec deux documents confidentiels, 15 documents secrets, 7 documents top secret, 69 documents et photos sans classification, 43 chemises vides avec une marque « classifiées » et 28 chemises vides avec la marque « à retourner au personnel et aides militaires ».

À remarquer qu’aucun détail spécifique n’est dévoilé sur le contenu des documents « classifiés » et qu’il y a beaucoup plus de documents sans qu’avec classification.

Selon l’inventaire, sept des 33 boîtes ont été récupérées directement dans le bureau de l’ancien président des États-Unis. Le reste se trouvait dans un entrepôt de son club.

La publication de cet inventaire fait suite à une demande des avocats de M. Trump qui réclament l’intervention d’un tiers pour en faire un examen plus minutieux et déterminé si leur client avait un privilège exécutif sur ceux-ci.

PHOTO JON ELSWICK, ASSOCIATED PRESS Un exemple des pages de l’inventaire rendu public vendredi matin concernant les boîtes saisies à Mar-a-Lago le 8 août 2022.

Plus tôt cette semaine, un des avocats de M. Trump a comparé toute cette saga à une bisbille autour de livres remis en retard à la bibliothèque.

Vendredi matin, la juge Aileen Cannon a ordonné la levée de l’interdiction entourant l’inventaire des boîtes, mais n’a pas rendu de décision sur l’intervention d’un tel tiers.

À l’avantage des démocrates

Sans se prononcer sur l’aspect juridique de ce nouveau développement, Rafael Jacob, chercheur associé à la chaire Raoul-Dandurand a indiqué que sur l’aspect politique, c’est « nettement à l’avantage des démocrates ».

« Politiquement, cela garde l’histoire vivante. Mais elle le serait restée, peu importe ce que la juge décide par rapport à cette question spécifique, dit-il. Et c’est très nettement à l’avantage des démocrates. À chaque fois qu’il est question de comportements inappropriés, potentiellement illégaux, de Donald Trump, ça repousse les électeurs indépendants par rapport au Parti républicain. Chaque jour où l’on parle de Donald Trump, on ne parle pas de Joe Biden. Chaque jour où l’on parle de Mar-a-Lago, on ne parle pas d’autres problèmes, telle l’inflation, qui font mal à l’administration américaine. »

Par ailleurs, M. Jacob indique que, même si les républicains reprennent le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, le mardi 8 novembre, le travail du département de la Justice dans ce dossier se poursuivra.

« Les républicains peuvent mettre de la pression publique et politique sur le département de la Justice. Comment ? En émettant par exemple des subpoenas sur des ordres de comparution ou des ordres à l’effet de fournir des documents au Congrès. Mais le département de la Justice relève de la branche exécutive, donc la présidence. »

Par contre, les républicains, s’ils reprennent le contrôle du Congrès, pourraient mettre fin à la Commission du 6-janvier qui enquête sur l’attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump refusant de reconnaître les résultats de l’élection présidentielle de novembre 2020.