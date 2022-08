Crues exceptionnelles

Des centaines de visiteurs évacués de la Vallée de la Mort, en Californie

(Los Angeles) Une décrue et des travaux de remise en état des routes ont permis d’évacuer samedi 1000 personnes qui étaient bloquées dans la célèbre et désertique Vallée de la Mort en Californie après d’intenses et très rares chutes de pluie, ont indiqué les responsables du parc national.