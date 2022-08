Climat et santé

Le grand plan de Biden semble sur le point d’être adopté par le Sénat

(Washington) Après 18 mois de négociations et une nuit marathon de débats, le Sénat américain semblait sur le point d’approuver dimanche le grand plan de Joe Biden sur le climat et la santé, et offrir ainsi une victoire d’étape au président, à moins de 100 jours d’élections cruciales.