Le complotiste américain Alex Jones a été condamné à verser 45 millions de dollars US pour avoir nié la tuerie de Sandy Hook.

Agence France-Presse

Il avait déjà été condamné jeudi à verser plus de quatre millions de dollars aux parents d’un garçon tué dans cette tuerie, la pire jamais survenue dans une école américaine.

En 2012, un jeune homme armé d’un fusil semi-automatique avait tué 20 enfants et six adultes dans une école du Connecticut, suscitant l’effroi aux États-Unis et relançant le débat sur les mesures pour réguler les ventes d’armes à feu.