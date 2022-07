(New York) Un homme a été arrêté et accusé de tentative de voies de fait après avoir apparemment essayé, jeudi, de poignarder le représentant républicain Lee Zeldin, qui brigue la poste de gouverneur de l’État de New York.

Michelle L. Price Associated Press

« Je vais bien, a dit M. Zeldin après l’agression. Heureusement, j’ai été capable d’immobiliser son poignet pendant quelques instants, en attendant que d’autres l’empoignent. »

Un porte-parole du bureau du shérif du comté de Monroe a identifié le suspect comme étant David Jakubonis, un homme de 43 ans.

L’incident s’est produit au moment où M. Zeldin, qui tentera de détrôner la gouverneure sortante Kathy Hochul en novembre, s’adressait à d’anciens combattants dans la ville de Perinton, près de Rochester.

PHOTO IAN WINNER VIA ASSOCIATED PRESS L'assaillant de Lee Zeldin est maîtrisé par des gens qui étaient présents sur place, à Fairport le 21 juillet 2022.

Des images mises en ligne sur YouTube montrent l’homme qui monte sur la scène pendant que le politicien prononce son discours. Les deux hommes tombent ensuite au sol pendant que des témoins tentent d’intervenir.

L’assaillant présumé a dirigé son arme vers le cou de M. Zeldin en lui disant, « Tu es fini », selon le porte-parole du bureau du shérif.

Le président du Parti républicain dans l’État de New York, Nick Langworthy, a dit que M. Zeldin n’a subi qu’une égratignure.

Un porte-parole de M. Zeldin a indiqué vendredi que le candidat entend continuer ses apparitions publiques.

Mme Hochul a condamné l’attaque par voie de communiqué, et elle s’est dite soulagée que M. Zeldin n’ait pas été blessé et que le suspect ait été arrêté.

M. Zeldin, un ancien lieutenant dans les forces de réserve de l’armée américaine, représente le district de Long Island au Congrès depuis 2015. Il est un proche allié de l’ancien président Donald Trump et compte parmi les représentants républicains qui se sont opposés à la certification du résultat de l’élection de 2020.

Sa campagne porte principalement sur la lutte à la criminalité, mais Mme Hochul lui livre une lutte ardue. Il devra convaincre des électeurs indépendants, qui sont plus nombreux que les républicains dans l’État, et démocrates de se rallier à lui s’il veut espérer l’emporter.

Les démocrates devraient se concentrer sur la défense farouche de M. Trump par M. Zeldin.