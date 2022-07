Variole du singe

Longues files d’attente à New York pour se faire vacciner

(New York) Avec ses tables et chaises alignées et le matériel médical, le gymnase, dans un lycée de Brooklyn, rappelle un centre de vaccination anti-COVID-19 : mais c’est pour la variole du singe qu’il a ouvert dimanche à New York, « épicentre » américain de la maladie virale.