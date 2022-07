Californie

L’heure du début des classes retardée, une première

Allez-y, appuyez une fois de plus sur le bouton snooze. Les cours des écoles secondaires en Californie commenceront plus tard que jamais lorsque l’année scolaire débutera à l’automne. Cela signifie que les élèves (et les parents qui les amènent à l’école) peuvent s’attendre à dormir un peu plus.