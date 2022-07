PHOTO SHAWN POYNTER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Anna Nibley Baker, mère de quatre enfants à Salt Lake City, est raisonnablement certaine que son mari et elle n’auront pas d’autres enfants. Pourtant, pendant huit ans – depuis la naissance de son dernier enfant, conçu par fécondation in vitro (FIV) –, elle pensait avec tendresse aux trois embryons restants du couple, congelés et conservés dans une clinique universitaire.

Aujourd’hui, après la décision de la Cour suprême annulant l’arrêt Roe c. Wade sur l’avortement, Mme Baker, 47 ans, comme d’innombrables patients souffrant d’infertilité et leurs médecins dans tout le pays, craint que le sort de ces embryons ne lui échappe. Si les États interdisent les avortements à partir de la conception – et ne font pas de distinction entre la fécondation dans l’utérus ou en laboratoire –, les implications pour les procédures de routine dans le traitement de l’infertilité pourraient être extraordinaires.

Dans un cycle de FIV, un domaine de la médecine qui a plus de 40 ans et auquel ont recours des centaines de milliers de couples hétérosexuels et homosexuels, de célibataires et de mères porteuses aux États-Unis, l’espoir est de créer autant d’embryons sains que possible pour chaque patient. Les médecins implantent généralement un ou deux de ces embryons dans l’utérus et congèlent ceux qui restent pour l’usage futur de la patiente.

Les mesures prises par les États pour interdire l’avortement soulèvent de nombreuses questions juridiques concernant ces embryons. Les médecins seront-ils toujours autorisés à effectuer des tests génétiques sur les embryons pour détecter des anomalies chromosomiques ou des maladies comme la maladie de Tay-Sachs, la maladie de Huntington et la drépanocytose, afin de déterminer lesquels implanter ?

Les patients comme Mme Baker seront-ils empêchés de se débarrasser des embryons dont ils n’ont plus besoin ? Seront-ils plutôt incités à les donner en adoption ou contraints de les conserver à perpétuité ?

Si les embryons ne survivent pas à leur décongélation en vue de leur implantation, les cliniques pourraient-elles faire l’objet de sanctions pénales ?

En bref, beaucoup craignent que la réglementation des grossesses non désirées puisse, involontairement ou non, contrôler également les personnes qui désirent une grossesse.

Vague d’inquiétude

Depuis l’arrêt, les cliniques de fertilité ont été assaillies d’appels frénétiques de patients demandant s’ils devaient ou même s’ils pouvaient légalement transférer des embryons congelés dans des États où le droit à l’avortement est garanti. Les banques d'embryons et les médecins ont également élaboré des scénarios d’avertissement : un médecin spécialiste de la stérilité au Texas a demandé s’il devait faire appel à un avocat de la défense.

Jusqu’à présent, les textes des lois qui entrent en vigueur ne visent pas explicitement les embryons créés en laboratoire. Un nouveau document d’orientation de l’American Society for Reproductive Medicine, qui représente un ensemble de fournisseurs de traitements de la stérilité, a analysé 13 lois dites de déclenchement et a conclu qu’elles ne constituent pas une menace immédiate pour les patients souffrant de stérilité et leurs fournisseurs de soins de santé. Et dans des interviews, les principaux groupes antiavortement ont déclaré que les embryons créés par la technologie de reproduction assistée n’étaient pas actuellement une priorité.

Mais les experts juridiques avertissent qu’au fur et à mesure que certains États élaborent leur législation, le statut de ces embryons, ainsi que des patients et des prestataires, pourrait devenir vulnérable, surtout si un procureur passionné décide de tester ce nouveau terrain.

Barbara Collura, présidente de Resolve, qui représente les intérêts des patients souffrant d’infertilité, a déclaré que son organisation avait été témoin de nombreux efforts législatifs visant à affirmer le contrôle des États sur les embryons. Ces tentatives ont échoué : « parce que nous nous sommes battus et que nous avions le soutien de Roe c. Wade », a-t-elle souligné. « De toute évidence, nous ne l’avons plus. »

Faisant référence à l’arrêt qui a annulé Roe, elle a poursuivi : « Nous pensons donc que l’arrêt Dobbs est en quelque sorte un feu vert pour les fanatiques de la législation qui veulent aller plus loin. »

En utilisant le mot « grossesse », la plupart des interdictions de déclenchement distinguent leur cible d’un embryon stocké dans une clinique. L’interdiction en Utah, où vit Mme Baker, par exemple, encadre l’avortement dans le contexte d’une « grossesse humaine après implantation d’un ovule fécondé », ce qui exclut la compétence de l’État sur les embryons stockés. (Cette loi de déclenchement est en suspension temporaire.)

Et la législation sur l’avortement que le National Right to Life Committee présente comme un modèle pour les affiliés et les législateurs des États fait référence à « toutes les étapes du développement de l’enfant à naître dans l’utérus de la femme enceinte, de la fécondation à la naissance ».

Pas une priorité pour les antiavortement

Les représentants de quatre groupes nationaux qui s’opposent à l’avortement ont affirmé dans des entrevues qu’ils croyaient fermement que tous les embryons étaient des êtres humains, mais que la réglementation des embryons de FIV dans le cadre des interdictions d’avortement n’était pas leur première préoccupation.

« Il y a tant d’autres choses à faire dans tant d’autres domaines », a déclaré Laura Echevarria, porte-parole du National Right to Life Committee, citant les lois sur la notification aux parents et les programmes de protection pour les femmes enceintes et leurs familles. « La FIV n’est même pas vraiment sur notre radar. »

Mais Kristi Hamrick, porte-parole de Students for Life Action, un grand groupe national antiavortement, a noté que la FIV fait depuis peu partie de la conversation.

Protéger la vie dès le début est notre objectif ultime, et dans ce nouvel environnement juridique, nous faisons des recherches sur des questions comme la FIV, en particulier en considérant un modèle commercial qui, par conception, met fin à la plupart des vies conçues dans un laboratoire. Kristi Hamrick, porte-parole de Students for Life Action

Les cliniques ne sont pas tenues de déclarer le nombre d’embryons congelés qu’elles conservent, de sorte qu’il est impossible de confirmer un chiffre fiable aux États-Unis. Le chiffre le plus cité, 400 000, provient d’une étude de Rand Corp. de 2002, mais le total actualisé serait bien plus important.

Au cours de l’année écoulée, les législateurs républicains d’au moins 10 États ont proposé des projets de loi qui accorderaient un statut juridique de « personne » à ces embryons congelés, selon les dossiers conservés par Resolve. Aucun n’a été adopté. Mais les analystes politiques de l’American Society for Reproductive Medicine ont dit que ces lois, qui donnent aux embryons et aux fœtus le statut juridique d’un être humain vivant, « pourraient devenir plus courantes dans le monde post-Roe ».

M. Hamrick, de Students for Life Action, estime que les lois sur la « protection dès la conception » ou « l’identité individuelle » ont un « bel avenir ».

Et bien que les « lois gâchettes » (trigger bans) définissent généralement l’avortement en relation avec la grossesse, le langage de certaines d’entre elles résonne de manière inquiétante dans le monde de l’infertilité. L’Arkansas, par exemple, définit un enfant à naître comme « un organisme individuel de l’espèce Homo sapiens depuis la fécondation jusqu’à la naissance vivante ».

Sara Kraner, avocate générale de Fairfax Cryobank, qui gère des installations de stockage d’embryons dans six États, a déclaré : « Nous ne savons pas comment les États interpréteront le langage, et personne ne veut être le cas type. Je peux avancer de bons arguments pour expliquer pourquoi les différentes interdictions ne s’appliquent pas aux embryons stockés, mais je ne peux pas garantir qu’un juge se rangera de mon côté si je suis poursuivie en justice. »

Judith Daar, doyenne du Salmon P. Chase College of Law de la Northern Kentucky University, a souligné que l’adoption d’une loi d’État qui distinguerait les patients souffrant d’infertilité de ceux qui cherchent à se faire avorter risquait d’avoir un impact discriminatoire, « étant donné que la majorité des patients souffrant de FIV sont blancs, alors que les femmes de couleur représentent la majorité des avortements pratiqués aux États-Unis ».

Dilemme

Mme Baker, qui est devenue mère par adoption et par FIV, est profondément attachée à ses trois embryons congelés. Elle s’efforce de trouver une solution, en particulier aujourd’hui, alors que l’arrêt de la Cour suprême sur l’avortement jette une ombre sur leur avenir.

Elle ne peut s’imaginer les donner à un autre couple, laissant ainsi des étrangers porter et élever ses enfants.

Elle ne peut pas se permettre, financièrement ou psychologiquement, de payer pour leur conservation à perpétuité.

Elle n’est pas non plus prête à les voir décongelés et, comme elle le dit, « enfermés dans un plat ».

Ce qui importe à Mme Baker, infirmière en soins intensifs, c’est qu’elle ait le droit de faire des choix qu’elle considère comme intimes et hautement individuels. Elle ne pense pas qu’elle pourrait avoir recours à l’avortement si sa vie n’était pas en danger, mais elle estime également que la décision doit lui appartenir.

Elle ne veut donc pas que les législateurs de l’État désignent le sort de ses embryons.

« Ils font partie de moi, a déclaré Mme Baker. Personne d’autre que mon mari et moi ne devrait avoir le droit de décider ce qui leur arrive. »

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.